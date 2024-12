V teh dneh v prestolnici gostijo akrobate največjega cirkusa na svetu Cirque du Soleil, ki bodo v Areni Stožice izvedli kar šest uprizoritev svoje najbolj priljubljene predstave Corteo. Pred prvo izmed njih so nas spustili v zakulisje, kjer smo si lahko ogledali, kako potekajo zadnje priprave na največji cirkuški spektakel na svetu. Utrinke si oglejte v zgornjem posnetku. Pogovarjali smo se tudi z glavnim trenerjem Michaelom Ocampom, ki nam je razkril, kako pogosti so padci in kako ukrepajo v primeru poškodbe katerega od nastopajočih.

Kanadska družba Cirque du Soleil, ki letos praznuje 40. obletnico delovanja, bo v štirih dneh izvedla šest uprizoritev svoje najbolj čarobne in priljubljene predstave Corteo, s katero bodo v Sloveniji nastopili prvič. Gre za najbolj pričakovan dogodek v letošnjem prazničnem decembru, saj je ta predstava ena njihovih najbolj razkošnih produkcij.

V Ljubljano so pripotovali s 24 tovornjaki, njihova oprema pa je shranjena v 500 kovčkih. Ekipa vključuje 120 zaposlenih ter 34 tehničnih delavcev, prihajajo pa iz kar 27 različnih držav in govorijo 18 različnih jezikov. V predstavi Corteo nastopa 53 umetnikov, v ekipi pa tudi osem glasbenikov, ki bodo glasbeno podlago predstav odigrali in zapeli v živo.

Predstava Corteo (corteo v italijanskem jeziku pomeni procesija) je svetovno premiero doživela leta 2005 v kanadskem Montrealu. V skoraj dvajsetih letih si jo je ogledalo že več kot deset milijonov ljudi, skupno pa so pripravili več kot 4.700 uprizoritev v 150 različnih mestih, ki se jim bo zdaj pridružila tudi Ljubljana. V središču zgodbe je klovn Mauro, ki sanjari o lastnem pogrebu v karnevalskem vzdušju in spremljavi angelov. Predstava je nastala v režiji priznanega švicarskega gledališkega ustvarjalca Danieleja Finzija Pasce.

V ekipi tudi nekdanja olimpijca

Pred prvo izmed šestih predstav so nas spustili v zakulisje Arene Stožice in nam pokazali, kako potekajo zadnje priprave pred večdnevnim spektaklom. Videli smo, kako se ekipa predstave Corteo pripravlja na svoj prvi nastop in gostovanje v Ljubljani. Ogledali smo si lahko trening moških telovadcev. Ekipo sestavlja 11 umetnikov iz Francije, Belorusije, Rusije, Brazilije, Belgije, Združenega kraljestva in Kanade, med njimi sta tudi dva nekdanja olimpijca in dva brata. Ker mora biti predstava popolna, vsako vajo posnamejo ter si jo nato ogledajo in analizirajo. Kako se pripravljajo na nastop, si lahko ogledate v posnetku zgoraj in spodnji fotogaleriji.

Poleg tega, da smo si lahko ogledali trening, so nas spustili tudi v zakulisje, kjer hranijo vse umetniške rekvizite, kostume in odrske artefakte. Kot pravijo, je na prvem mestu celotne predstave varnost. Nastopajoči o tem ne razmišljajo, saj imajo za to tehnike, ki z vsakemu posamezniku prilagojenimi varnostnimi pasovi poskrbijo, da je njihov nastop varnostno zanesljiv. V primeru kakršnihkoli poškodb in padcev pa sta z njimi na turneji tudi zdravniška ekipa in fizioterapevt.

Kot se za cirkuško podjetje spodobi, veliko pozornosti namenijo kostumom in videzu nastopajočih. Za predstavo Corteo imajo na voljo okoli 2.500 kostumov in rekvizitov, na odru pa jih uporabijo približno 600. Vizažistov nimajo, vsak se mora naličiti sam. Od tradicionalnih cirkusov se razlikujejo predvsem v tem, da v njihovih predstavah ni živih živali.

Pred prvo predstavo v Ljubljani smo se pogovarjali z glavnim trenerjem Michaelom Ocampom:

Cirque du Soleil v Ljubljani ni prvič, tukaj je nastopal že leta 2016. Ste bili tudi takrat z njimi?

Ne. S Cirque du Soleil sodelujem od leta 1993, nastopil sem tudi v nekaj predstavah. Leta 2016 so v Ljubljani nastopili s predstavo Varekai, v kateri sem bil, a ne v Sloveniji.

Imate med obiski posameznih mest čas za ogled?

Imamo. Včasih gremo ven in raziskujemo. Proste imamo predvsem ponedeljke in torke, ki jih izkoristimo za raziskovanje mest.

Vam je Ljubljana všeč?

Žal nisem imel časa, da bi si jo ogledal, saj se je predstava vrnila po daljšem premoru in imamo ogromno treningov. Če bi bila predstava kakšen teden kasneje, bi imel možnost za raziskovanje. Vem pa, da so si jo nekateri umetniki ogledali. Sam te možnosti nisem imel (smeh, op. p.). Mogoče v prihodnje.

Kot glavni trener ves čas sodelujete z nastopajočimi. Je življenje cirkuških akrobatov mogoče primerjati z življenjem profesionalnih športnikov?

Številni se s športom ukvarjajo na zelo visoki ravni. V ekipi telovadcev imamo tudi dva olimpijca, vsi pa so bili v državnih reprezentancah in hodili na svetovna prvenstva, tako da so nekako že živeli življenja profesionalnih športnikov. Zdaj pa je drugače. Kot športnik se vse leto pripravljaš na tekmovanja, ki se zgodijo le nekajkrat na leto, olimpijske igre so na primer vsaka štiri leta. Naši akrobati pa imajo nastope vsak večer, nekje od šest- do desetkrat na teden.

Michael Ocampo je glavni trener v predstavi Corteo. S podjetjem sodeluje od leta 1993, nekaj let je kot telovadec nastopal tudi sam. Foto: Gaja Hanuna

Eden najpomembnejših vidikov predstav je zagotovo varnost. Kako pogosti so padci?

Kot ste lahko videli, imamo veliko treningov, da poskušamo ublažiti in omejiti padce. Ampak seveda se lahko zgodijo. Iskreno povedano, ko me vprašajo o padcih, vedno rečem, da so redki. Kajti če pomislimo, koliko predstav Cirque du Soleil po vsem svetu je vsako noč in koliko akrobacij izvedemo, padcev in poškodb res ni veliko. Zgodijo se vsake toliko časa, a običajno gre za poškodbe zaradi preobremenitev. Najpogosteje čutijo bolečine v rami ali kolku ali kaj podobnega. Ali pa jih boli gleženj. Velikih, travmatičnih poškodb pa je zelo malo.

Kako se spopadate z nepričakovanimi težavami, kot je poškodba izvajalca tik pred predstavo?

To se lahko zgodi. Ampak kot sem rekel, poškodbe so redke. Če pogledamo trening telovadcev, v dejanju načeloma nastopa 11 umetnikov, ampak smo ga izvedli tudi s šestimi. Če se nekdo ne počuti dobro ali je prehlajen, lahko prilagodimo ekipo. Ni pa tako kot na Broadwayu, kjer imajo rezervne umetnike, ki samo sedijo in čakajo na priložnost za nastop. Tega v Cirque du Soleil ni.

So se akrobati na tvegane položaje že navadili ali jih je še vseeno strah?

Mogoče, če delajo nekaj povsem novega. To se lahko zgodi, če preizkušamo nov trik ali pripravljamo novo predstavo, kamor vključimo nekaj povsem novega. Takrat obstajata nekakšna nervoza in navdušenje. Ampak na splošno so precej umirjeni. Običajno je bolj vidno navdušenje, sploh če je na predstavi kakšen pomemben gost ali njihov družinski član.

V predstavi sodelujejo različni umetniki. Kako usklajujete treninge tako raznolike ekipe?

Treninge izvajamo po ekipah, v katerih se vsi ukvarjajo z istimi akrobacijami. V tej ekipi, ki je na odru, so od telovadcev samo moški. V neki drugi so telovadke in moški, ki jim rečemo nosači. Gre za velike fante, ki mečejo in lovijo dekleta. Tako da so treningi prilagojeni na ta način. Imamo tudi žonglerje. Posamezno dejanje je prilagojeno posamezni ekipi. Treningi telovadcev niso enaki kot treningi žonglerjev. Imajo različne spretnosti.

Je kateri izmed nastopajočih v predstavi že od začetkov?

Ja, Dima je tukaj od začetka Cortea (leta 2005, op. p.). Mislim, da je edini v tej skupini. V celotni ekipi pa je še nekaj takšnih primerov, tudi glasbenikov. Dima je v štiridesetih letih, tako da mu je treba dati kapo dol. Je v neverjetni formi. Stori lahko marsikaj, česar drugi ne morejo. Res je odličen. Jaz sem nastopal do svojih tridesetih let in že takrat rekel, da moram nehati.

Se kdaj naveliča uprizarjanja istih predstav?

Ne bi rekel, mislim, da res uživa. V predstavi Corteo nastopa v dveh dejanjih. Je eden naših najbolj stabilnih umetnikov na visoki ravni. Nanj se lahko vedno zaneseš.

Telovadec Dima v predstavi Corteo nastopa vse od prve uprizoritve leta 2005. Foto: Gaja Hanuna

Kdaj se nastopajoči običajno upokojijo?

Večina jih ne nastopa toliko časa kot Dima. Družbi se pridružijo, ko so stari okoli 20 let, in nastopajo do tridesetih. Res je odvisno od vsakega posameznika, predvsem kaj dela in kako skrbi zase. Dima zelo dobro skrbi zase. Ima rutino, telovadi, se zdravo prehranjuje. Zavezan je svojemu režimu dobrega počutja in fitnesu. Ampak niso vsi takšni.

Predstavo ste uprizorili skoraj pettisočkrat, zato se zdi, da vaši dnevi vsak dan potekajo enako. Je res tako?

Da in ne. Stvari se lahko spremenijo. Predvsem če se nekdo slabo počuti, moramo predstavo prilagoditi. Tudi v primeru glasbenikov – če bo manjkal violinist, bobnar ali klaviaturist, je treba narediti prilagoditve. Enako je v primeru umetnikov. Čeprav se zdi, da ves čas počnemo isto, zagotovo ne počnemo iste stvari vsak dan. Res ne.

Kaj mora imeti neki akrobat, da se lahko pridruži Cirque du Soleil?

Zelo zanimivo vprašanje. Mislim, da mora biti športnik na zelo visoki ravni. Večino akrobatov vzamemo iz športa, iz gimnastike, trampolina, športne akrobatike. Imamo pa tudi ljudi, ki pridejo iz cirkuških šol ali sveta plesa. V nekaterih naših predstavah nastopajo plesalci, tudi v Corteu. Nekateri pridejo iz gledališča. Res je odvisno od tega, kaj počnejo. Se pravi gre za kategorije, kot so šport, ples in gledališče. Vse na visoki ravni.

Kako dolgo traja, da umetnik doseže raven, primerno za nastop v predstavi?

Odvisno od posameznika. Nekateri imajo diplomo iz gledališča. Preden pridejo k nam, običajno nastopajo v drugih predstavah. Nato pa se udeležijo avdicije ali pa jih opazimo in pokličemo mi. Sam sem se z gimnastiko začel ukvarjati pri šestih letih, v Cirque du Soleil pa sem vstopil pri dvajsetih, tako da gre za dolgo obdobje. Akrobati verjetno potrebujejo najmanj kakšnih deset let, da postanejo izvrstni. Nekateri tudi prej, res je zelo odvisno od vsakega posameznika.

Glede na to, da so zaposleni ogromno časa na poti, si je sploh mogoče ustvariti družino?

To je odvisno od predstave. Predstave v Las Vegasu ali Orlandu so ves čas v isti dvorani, zato imajo tamkajšnji nastopajoči več možnosti, da si ustvarijo družino, kot tisti, ki nastopajo v arenah, kot je ta v Ljubljani. Nastopanje v arenah ni najprimernejše za družine. Vsak teden se selimo iz mesta v mesto, bivamo v hotelih, tako da je težko imeti družino, sploh če govorimo o majhnih otrocih. Je pa odvisno od predstave. Ampak nekateri nastopajoči imajo družine. Imeli smo dva umetnika, ki sta bila poročena. Tudi zdaj imamo par, ki ima s seboj majhnega otroka. Ampak ker oba nastopata, morata imeti varuško, ki potuje in je na turneji z njima. To je zelo zahtevno. Večina ljudi tega ne počne. Če imajo družine, običajno ostanejo doma in se z njimi slišijo po FaceTimu ali Skypu, obiščejo pa jih vsakih deset tednov. Turneje imamo po deset tednov, potem pa imamo dva tedna premora. Deset proti dva. Ni vedno tako popolno, ampak na splošno je tako.

Ekipo telovadcev sestavlja 11 umetnikov iz Francije, Belorusije, Rusije, Brazilije, Belgije, Združenega kraljestva in Kanade, med njimi sta tudi dva nekdanja olimpijca in dva brata. Foto: Gaja Hanuna

