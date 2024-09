Po šestih mesecih intenzivnega razvoja je skupina Dunking Devils Squad na festivalu Macher v Nemčiji predstavila svojo najnovejšo inovacijo – človeški top. Ta izjemna naprava omogoča izstrelitev več kot 40 metrov daleč, pri izstrelitvi pa udeleženci doživijo pospešek do 12 G in na svojem telesu občutijo težo več kot tisoč kilogramov.

Inovacija je nastala z željo po ustvarjanju nepozabnih izkušenj za vse adrenalinske navdušence, so zapisali pri Dunking Devils. Prvotni testi so potekali v stoječem položaju, vendar se je izkazalo, da so sile premočne za ohranjanje ravnotežja.

Zato so člani Dunking Devils Squad razvili poseben sedež, ki uporabnikom omogoča varno izstrelitev tudi brez predhodnih akrobatskih veščin. Poleg varnosti je sedež omogočil tudi večji nadzor nad izstrelitvijo, kar je omogočilo doseganje ekstremnih višin in dolžin skoka.

Pri izstrelitvi dosegel pospešek 12 G

Festival Macher je bil idealna platforma za prvi javni preizkus naprave. Ekipa je izstreljevanje udeležencev festivala začela pri 50-odstotni moči in postopoma povečevala intenzivnost. Pri končni nastavitvi, pod kotom 40 stopinj, so dosegli maksimalne rezultate – član Dunking Devils Squad Jan Žnidaršič je poletel neverjetnih 43 metrov. Pri tem je dosegel pospešek 12 G, kar je več kot dvakrat več od tistega, kar dosegajo najboljši dirkalniki formule 1, so še zapisali.

"Občutek takega pospeška je neverjeten, še posebej ko to izkusiš prvič. Zaradi adrenalina sprva sploh ne dojameš, kaj se je zgodilo, ampak se samo preslikaš v zrak. Seveda smo jakost postopoma stopnjevali, da smo se privadili, ampak še vedno nas je presenetilo, kako močan je kontrast med ekstremnim pospeševanjem ob izstrelitvi in občutkom popolne breztežnosti v zraku. Kot bi se teleportiral v vodo," je po poletu povedal Žnidaršič.

Moč pospeška najbolje potrdijo podatki. Med izstrelitvijo je oseba, težka 90 kilogramov, doživela ekstremno izkušnjo. Hitrost se z nič na 75 kilometrov na uro poveča v le 0,6 sekunde.

V treh dneh zabeležili več kot 160 milijonov ogledov

Videoposnetki človeškega topa s festivala Macher so hitro postali viralni in pritegnili ogromno pozornosti na družbenih omrežjih. V treh dneh so dosegli več kot 160 milijonov ogledov.

Pri Dunking Devils dodajajo, da bo morda že prihodnje leto mogoče človeški top preizkusiti na dogodku ob enem od slovenskih jezer.