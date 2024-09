Selitev iz Laškega na Obalo, začetek študija in še nov trener. 19-letno športno plezalko Saro Čopar, sedemkratno mladinsko svetovno prvakinjo, ki si postopoma utrjuje pot v članski konkurenci, čakajo številne novosti. A še prej bo na vrsti tekma svetovnega pokala v težavnostnem plezanju v Kopru (6. in 7. septembra), kamor bo skušala prenesti dobro formo z nedavnega evropskega prvenstva v Villarsu v Švici in kjer si želi čim glasnejše navijaške podpore.

Čeprav bi z 19 leti lahko še zadnjič nastopila na svetovnem prvenstvu v mladinski konkurenci, kjer je v preteklosti že večkrat posegla po najvišjih mestih, se je plezalka Sara Čopar odločila, da se teden dni pred domačo tekmo svetovnega pokala v Kopru raje preizkusi na članskem evropskem prvenstvu in čeprav se je s prvenstva vrnila brez medalje (dvakrat je zasedla mesto tik pod vrhom, četrta je bila tako v težavnosti kot kombinaciji), odločitve ne obžaluje. To je namreč njen največji uspeh v karieri!

Čeprav bi z 19 leti lahko še zadnjič nastopila na mladinskem svetovnem prvenstvu, se je odločila, da svojo formo preveri na članskem evropskem prvenstvu. Foto: Ana Kovač

"Kar nekaj časa sem kolebala med mladinskim svetovnim prvenstvom in članskim evropskim, res mi je žal, da je oboje v istem terminu, a na koncu sem se odločila za člansko evropsko prvenstvo, tudi zato ker sem v mladinski konkurenci že veliko dosegla (Sara Čopar je sedemkratna mladinska svetovna prvakinja, dvakrat v težavnosti, enkrat v balvanih in štirikrat v kombinaciji, op. a.), v članski konkurenci pa si tega zelo želim. Prvenstvo se mi je zdelo zelo dobra priložnost in mislim, da sem se na koncu prav odločila," je razmišljala ob robu novinarske konference pred tekmo v Kopru, kjer je lani osvojila odlično deseto mesto.

Sara Čopar in Janja Garnbret

Ponosna na četrti mesti z evropskega prvenstva

Čeprav je dvakrat osvojila nehvaležno četrto mesto, je na svoj nastop v švicarskem Villarsu zelo ponosna. "Res je, da četrto mesto ne prinaša medalje, je pa še vseeno to četrto mesto v članski konkurenci in to ni nepomembno. Je veliko več, kot sem pričakovala. S tekmo v težavnosti sem bila zelo zadovoljna, še posebej s polfinalom (kjer je osvojila tretje mesto), medtem ko je v finalu zmanjkala pika na i. Vseeno mislim, da sem prikazala zelo dobro plezanje in da mi je uspel zelo dober nastop, medtem ko sem v kombinaciji naredila nekaj napak na balvanih in eno v težavnosti. Lahko bi bilo bolje, nikakor pa ni slabo," ocenjuje obetavna plezalka, ki ima za sabo pestro in naporno sezono, ki je niso zaznamovale samo tekme, ampak tudi številni drugi dejavniki, ki k dobremu počutju niso pripomogli kaj dosti.

"V tej sezoni se mi je nabralo res ogromno stvari, od poškodbe kolena do napornih olimpijskih kvalifikacij, ki se zame niso dobro končale, da o šolskih obveznostih in maturi sploh ne govorim." Foto: Ana Kovač

Naporno leto: poškodba, olimpijske kvalifikacije, za povrhu pa še matura

"V tej sezoni se mi je nabralo res ogromno stvari, od poškodbe kolena do napornih olimpijskih kvalifikacij, ki se zame niso dobro končale, da o šolskih obveznostih in maturi sploh ne govorim. Vsega je bilo preveč in priznam, da v nekem trenutku nisem bila najbolj navdušena nad tekmami in sem si želela samo nekaj miru."

Obetavno plezalko, ki tako kot Janja Garnbret, težko čaka na domačo tekmo v Kopru (kvalifikacije in polfinale bodo na sporedu v petek, 6. septembra, finale na pa dan pozneje, 7. septembra), že jeseni čaka veliko sprememb.

Slovenija se bo na tekmi svetovnega pokala v Kopru predstavila s kar 18-člansko zasedbo. Poleg olimpijcev Janje Garnbret, Mie Krampl in Luke Potočarja bodo v Kopru nastopili še Sara Čopar, Vita Lukan, Lucija Tarkuš, Jennifer Buckley, Rosa Rekar, Lana Skušek, Katja Debevec, Zala Mlakar Starič in Lana Gorič ter Lovro Črep, Martin Bergant, Milan Preskar, Gorazd Jurekovič, Luka Jerman in Samo Golob.

Selitev na Obalo in nov trener

Zaradi študija fizioterapije v Izoli se iz Laškega, kjer je do zdaj tudi trenirala, seli na Obalo. Ali to pomeni tudi, da bo zamenjala trenerja in klub? "Da, začela bom trenirati z Lukom Fonda v plezalnem centru Plus Climbing Koper. Odločitve o morebitni menjavi kluba (trenutno je članica kluba ŠPO PD Celje Matica, op. a.) še nisem sprejela. Je pa to vsekakor zame velika sprememba in ena stopnica višje na moji poti. Verjetno me čaka precej drugačen način življenja, se ga pa že zdaj zelo veselim."

Zanimivo je, da bo Sara že četrta plezalka v trenutni slovenski reprezentanci, ki se je odločila za študij fizioterapije. "Res je, mislim, da sem za Vito Lukan, Katjo Debevec in Lano Skušek že četrta 'žrtev' fizioterapije v naših plezalnih vrstah (smeh, op. a.).