V Slovenijo znova prihaja svetovna cirkuška atrakcija

Svetovna cirkuška atrakcija Cirque du Soleil se s predstavo Corteo odpravlja na evropsko turnejo, s šestimi predstavami pa se bodo letošnjega decembra ustavili tudi v Ljubljani. S predstavo imenovano Corteo (kar v italijanskem jeziku pomeni procesija) se bodo v naši prestolnici predstavili prvič.

Cirque du Soleil se bo v okviru evropske turneje s šestimi predstavami ustavil tudi v Ljubljani. Foto: Guliverimage

Predstava, ki je nastala v režiji priznanega gledališkega ustvarjalca Danieleja Finzija Pasce, je bila prvič uprizorjena v kanadskem Montrealu aprila leta 2005. Od takrat si je predstavo Corteo ogledalo že več kot deset milijonov gledalcev, z osupljivo produkcijo pa so obiskali kar 22 držav na štirih različnih celinah. Corteo bodo v Ljubljani predstavljali od 12. do 15. decembra, v tem času pa bodo ustvarjalci uprizorili šest ponovitev.

Foto: Guliverimage

V predstavi smo priča igri velikih nasprotij

V predstavi Corteo sledimo zgodbi klovna, ki sanjari o lastnem pogrebu, ta pa se odvija v karnevalskem vzdušju, nad procesijo pa neutrudno bedijo angeli varuhi. V predstavi smo priča igri velikih nasprotij – izmenjujejo se veličina in skromnost, komedija in tragedija ter magija perfektnosti s šarmom nepopolnosti. Predstava na vseh ravneh izpostavlja razliko med klovnovsko močjo ter na drugi strani njegovo ranljivostjo, kot tudi modrostjo in krhkostjo, namen pa je prikazati najosnovnejše človeške plati, ki se skrivajo v vsakem izmed nas, so zapisali organizatorji.

Foto: Guliverimage

Pri produkcijah Cirque du Soleil je oder središče vsega dogajanja, postavljen je v središčni del arene, prav tako bo tudi v dvorani Stožice. Občinstvo je s tako postavitvijo razdeljeno na obe strani središčnega dogajanja in ponuja odlično perspektivo tako za gledalce kot tudi nastopajoče.

Kot poudarjajo organizatorji, bo vzdušje v Corteu edinstveno in ga pri nas še nikoli nismo videli – odrska scenografija, ki jo sestavljajo stranske in središčne zavese, je nastala po motivih pariškega Eifflovega stolpa, središčne zavese so ročno poslikane ter dajejo celotnemu odru veličasten pridih, so še zapisali.

Kanadsko podjetje Cirque du Soleil je vodilno podjetje na področju zabavne industrije in je bilo ustanovljeno leta 1984 ter zaposluje več kot štiri tisoč ljudi, med njimi 1200 umetnikov iz 80 različnih držav.

Prodaja vstopnic se začne v četrtek, 29. februarja.