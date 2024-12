V Stožicah je bil sinoči pravi cirkuški spektakel. Obiskovalci največjega cirkusa na svetu Cirque du Soleil, ki pri nas gostuje drugič, so bili priča predstavi, kakršne še ni bilo. Z akrobacijami, ki so večino časa potekale visoko nad odrom, in humornimi vložki so navdušili polno dvorano in postavili visoka pričakovanja za nadaljnjih pet uprizoritev. Utrinke s premierne predstave Corteo v prestolnici si oglejte v zgornjem posnetku.

Dvourna predstava, v kateri nastopa 53 umetnikov, postreže s številnimi trenutki, ki med občinstvom vzbudijo glasen smeh, hkratno navdušenje in občudovanje ter bučen aplavz. Dogajanje je postavljeno na oder v sredini dvorane, občinstvo pa sedi na obeh straneh. Odrska scenografija je nastala po motivih pariškega Eifflovega stolpa, ročno poslikane zavese pa dajejo veličasten pridih.

Preplet angleščine in italijanščine

Corteo, ki v italijanskem jeziku pomeni procesija, spremlja zgodbo klovna Maura, ki si zamišlja svoj pogreb, ta pa poteka v karnevalskem vzdušju in prisotnosti angelov, ki ves čas bdijo nad njim. Vzpostavi se kontrast med veličino in majhnostjo, komedijo in tragedijo ter popolnostjo in nepopolnostjo.

Da lahko od predstave pričakujemo veliko, se pokaže že takoj ob začetku, ko se akrobati povzpnejo visoko nad oder in brez varoval izvajajo trike na lestencih. V nadaljevanju smo priča akrobacijam z obroči, žonglerjem, ki izvajajo zabavne trike, ter številnim skokom in premetom.

"Vam je pa ne damo, ker ste iz Maribora"

Vrhunec za marsikoga je zagotovo interakcija z občinstvom. V prvem delu predstave nastopajoči navdušijo z dejanjem, ko malo Valentino privežejo na balone in jo spustijo med gledalce, ki si jo podajajo med sabo. Najprej jo spustijo na eno stran odra, nato še na drugo, vmes pa nasmejijo s šalo, da je na drugo stran ne dajo, ker so tam ljudje iz Maribora.

Po 20-minutnem odmoru sledi še več trikov v zraku, med katerimi marsikomu zastane dih. Poleg številnih skokov in akrobacijah smo priča tudi sodobni imitaciji Shakespearove predstave Romeo in Julija, intimnemu plesu dvojca na vrveh ter akrobatski točki moških telovadcev.

Spektakel, ki vsebuje veliko humorističnih vložkov, se zaključi veličastno – na oder stopijo vsi nastopajoči, ki jih občinstvo pozdravi z glasnimi vzkliki, v zahvalo pa se trikrat vrnejo na oder. Da predstavo, sestavljeno iz 16 dejanj, prilagodijo posameznemu mestu, v katerem gostujejo, pokažejo tudi s šalami, povezanimi s Slovenijo, in celo vmesnim nagovorom v slovenskem jeziku.

Prihodnje leto še v Trstu

Kanadska družba Cirque du Soleil letos praznuje 40. obletnico delovanja. Predstava Corteo, s katero gostujejo v Sloveniji, velja za njihovo najbolj čarobno in priljubljeno uprizoritev, ki je svetovno premiero doživela leta 2005 v kanadskem Montrealu. V skoraj dvajsetih letih si jo je ogledalo že več kot deset milijonov ljudi, skupno pa so pripravili več kot 4.700 uprizoritev v 150 različnih mestih, ki se jim je zdaj pridružila tudi Ljubljana. Nastala je v režiji priznanega švicarskega gledališkega ustvarjalca Danieleja Finzija Pasce.

Ekipa, ki vključuje 120 zaposlenih ter 34 tehničnih delavcev, prihaja iz kar 27 različnih držav in govori 18 različnih jezikov. V Ljubljano so pripotovali s 24 tovornjaki, njihova oprema pa je shranjena v 500 kovčkih. Dan pred prvo izmed šestih uprizoritev so nas spustili v zakulisje, kjer smo si lahko ogledali zadnje priprave na največji cirkuški spektakel na svetu, pogovarjali pa smo se tudi z glavnim trenerjem Michaelom Ocampom, ki nam je razkril številne skrivnosti.

Ljubitelji Cirque du Soleil bodo na svoj račun znova prišli prihodnje leto, ko se bodo njihove ekipe kar mesec dni mudile v nam bližnjem Trstu ter obiskovalcem postregle s klasično predstavo Alegria – In A New Light iz leta 1994.

