Ameriška igralka Scarlett Johansson želi za svoj načrtovani režijski prvenec Eleanor the Great angažirati številne znane igralce. Poleg June Squibb bodo v filmu zaigrali še britanski igralec Chiwetel Ejiofor, ameriška igralka Jessica Hecht in britanska igralka Erin Kellyman, je poročanje revije Variety povzela nemška tiskovna agencija dpa.

Film bo pripovedoval o 90-letni Eleanor, ki se s Floride sama preseli v New York, kjer želi začeti znova. A se izkaže, da je sklepanje novih prijateljstev v njenih letih težavno.

94-letna June Squibb, ki je bila leta 2014 nominirana za oskarja za stransko vlogo v filmu ceste Nebraska, je nazadnje v komični akcijski drami Thelma zaigrala v vlogi babice, ki se maščuje goljufu.

Scarlett Johansson je bila že dvakrat nominirana za oskarja, in sicer za glavno vlogo v filmu Marriage Story (Zakonska zgodba) in za stransko vlogo v filmu Zajec Jojo. Pred kratkim je igrala v filmu Asteroid City pod režijsko taktirko Wesa Andersona in v režijskem prvencu britanske režiserke Kristin Scott Thomas North Star.

Pred kratkim je igrala v filmu Asteroid City pod režijsko taktirko Wesa Andersona. Od leve proti desni so Tom Hanks, Scarlett Johansson in Wes Anderson. Foto: Guliverimage

Kdaj bodo začeli snemati film Eleanor the Great, za zdaj ni znano.