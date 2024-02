Znana Slovenka se je ločila in pokazala novega izbranca

Na družbenem omrežju Instagram je Greinerjeva potrdila, kar se je že nekaj časa ugibalo. Ločila se je od svojega dolgoletnega partnerja Saša Grenerja. V zakonu so se jima rodili trije otroci, a sta se leta 2020 poslovila od hčerke Sofije, ki se je rodila s hudo genetsko okvaro.

"Od novembra 2022 sem urejala vse potrebno, da rešim sebe in se naslednjih 45 let spet smejim na ves glas in sem spet jaz," je iskreno zapisala Greinerjeva.

Delila je fotografije novega izbranca in priznala, da ljubezen traja že od poletja, a da je to doslej skrivala. "Našel me je na koncertu, kjer nisem želela, da mi plača pijačo. Pred tem pa si rekla, da sem zaradi lastne drame odprta le za nekoga brez otrok in bivših žena," je še razkrila 45-letnica.

Foto: Petra Grainer Istagram / posnetek zaslona

Greinerjeva se je z novim izbrancem v soboto zvečer udeležila podelitve Slovenka leta 2023, kjer je letos slavila Ana Petrič.