Slovenka leta humanitarka Jolanda Grom Ravnikar

Jolanda Grom Ravnikar je dolgoletna prostovoljka na ljubljanskem Onkološkem inštitutu, kjer se srečuje z ljudmi, ki so v hudi stiski. "Pomaga jim s toplo besedo, objemom, podporo, jih opogumlja in jim vliva optimizem za spoprijemanje z boleznijo. Vsak božični večer osamljenim bolnikom zapoje Sveto noč in druge pesmi, saj glasba odpira srca.

"Skupaj lahko ustvarimo boljšo prihodnost, če le verjamemo v moč sočutja in vztrajnosti," so besede Grom Ravnikar povzeli v sporočilu za javnost. Foto: Jure Klobčar /MPA A mnogo huje je, pravi, ko za zahrbtno boleznijo zboli otrok – tako za otroke kot za njihove starše, ki si želijo edino to, da otrok ozdravi," so podelitev naziva utemeljili organizatorji.

Kot so še pojasnili, Jolanda Grom Ravnikar vsako leto organizira dobrodelni koncert za Junake 3. nadstropja, denar od vstopnic pa je vedno namenjen nakupu medicinske opreme zanje. "Skupaj lahko ustvarimo boljšo prihodnost, če le verjamemo v moč sočutja in vztrajnosti," so njene besede povzeli v sporočilu za javnost.

14 nominirank za naziv

Za naziv Slovenke leta je bilo sicer nominiranih 14 žensk. Poleg nagrajenke še aktivistka Sara Bajec, aktivistka Jasmina Jerant, sindikalistka Lidija Jerkič, profesorica in publicistka Dušica Kunaver, paraolimpijka Živa Lavrinc, predsednici društva Samooskrbni.net Sanja Lončar in Alenka Šoštarič, predsednica Spominčice Štefanija Lukič Zlobec, borka za zaščito živali Natalija Nedeljko, agronomka in kmetica Irena Orešnik, režiserka, pedagoginja in aktivistka Maja Weiss, igralka in mirovnica Draga Potočnjak ter kardiologinja in psihoterapevtka Tatjana Zorko.

Za nominiranke je letos glasovalo več kot 93 tisoč ljudi, kar je po navedbah organizatorjev rekordna številka.

Na današnji slovesnosti je kipec zmagovalki izbora podelila odgovorna urednica revije Jana Melita Berzelak, slavnostni govornik pa je bil predsednik vlade Robert Golob.

