To so medicinske sestre, ki skrbijo za Junake 3. nadstropja

Na oddelku za otroško hematologijo in onkologijo na Pediatrični kliniki Ljubljana že dlje časa primanjkuje zdravstvenega kadra. Lani jeseni jih je po 40 letih dela na oddelku zapustila tudi glavna medicinska sestra in odšla v pokoj, še dve medicinski sestri v kratkem odhajata v pokoj in treba jih bo nadomestiti, pojasnjujeta predstojnica oddelka dr. Lidija Kitanovski in glavna medicinska sestra Mihaela Kores. Delo z otroki, ki zbolijo za rakom, je težko, a tudi izpopolnjujoče, se strinjata sogovornici in medse vabita medicinske sestre.

Trenutno na Kliničnem oddelku za otroško hematologijo in onkologijo na Pediatrični kliniki Ljubljana primanjkuje od tri do pet diplomiranih medicinskih sester/diplomiranih zdravstvenikov. S pomanjkanjem kadra se nekoliko intenzivneje srečujejo zadnja tri leta, ko izkušene medicinske sestre, ki so vso svojo delovno dobo preživele na tem oddelku, odhajajo v pokoj.

Potrebovali bi še vsaj tri diplomirane medicinske sestre. Še posebej so delovne obremenitve izrazite v času letnih dopustov in v primeru daljših bolniških odsotnosti ali odsotnosti zaradi porodniškega dopusta.

"Problem pomanjkanja kadra rešujemo tako, da preprosto vsi delamo več in smo med seboj kolegialni. Visoke delovne obremenitve človek zmore krajši čas, dolgotrajno pa izgoriš. Veliko si v službi, doma te pogrešajo, prijatelji te ne kličejo več, saj vedo, da si med konci tedna zaseden, ker delaš," pripoveduje Mihaela Kores, glavna medicinska sestra. Sama je na oddelku zaposlena že 16 let in pravi, da si kljub težkim trenutkom ter napornemu urniku ne želi delati nikjer drugje.

Na oddelku z 19 posteljami je zaposlenih 14 diplomiranih medicinskih sester/diplomiranih zdravstvenikov in 12 srednjih medicinskih sester. Foto: Bojan Puhek

Lidija Kitanovski: Medicinska sestra je tista, ki je vseskozi ob otroku

Predstojnica oddelka Lidija Kitanovski ob tem poudari, kako pomembno vlogo ima medicinska sestra. "Sestra na oddelku je zelo pomembna, saj je ona tista, ki je vseskozi ob otroku. Zdravnik otroka pregleda in se z njim oziroma starši pogovori na viziti. Nato ima druga dela. Otroka pregleda vedno, kadar je treba. Pogosto ga na poslabšanje zdravstvenega stanja opozori skrbna in izkušena medicinska sestra, ki je veliko ob otroku. Kljub pomanjkanju kadra oddelek v celoti zagotavlja vso strokovno obravnavo bolnih otrok. A poleg ožjega strokovnega dela je pomemben še drug, človeški vidik," pojasnjuje.

"Pomemben je čas, ki si ga medicinska sestra lahko vzame, da se približa otroku in staršem, sede ob otroka, se z njim pogovori, sliši stiske. Ob pomanjkanju negovalnega kadra včasih časa za to zmanjka. Na oddelku se pri otrocih izvajajo posegi, ki so včasih boleči. Veliko je zbadanja. Še kako pomembno je, da ima medicinska sestra čas otroka s pogovorom pripraviti na poseg. Ob velikih delovnih obremenitvah je to pogosto težko," poudari glavna medicinska sestra.

Devetletna Živa s sestro Evo, ki je na oddelek prišla kot študentka, po opravljenem magistrskem študiju zdravstvene nege pa se tukaj namerava tudi zaposliti. Foto: Bojan Puhek

Večja intenzivnost zdravljenja, več dela in več izobraženega kadra

Intenzivnost zdravljenja pri otrocih, pri katerih je pričakovan izhod zdravljenja slab, postaja vse večja. Visoka intenzivnost zdravljenja je povezana s težkimi zapleti. Večja intenzivnost zdravljenja narekuje več dela ter terja več dobro izobraženega in izkušenega kadra. "Delo na oddelku je zelo specifično. Potrebna so specialna znanja, tako medicinskih sester kot zdravnikov. Zato ob prihodu na oddelek medicinska sestra/diplomirani zdravstvenik potrebuje vsaj leto dni, da postane pri delu samostojen. Pri visoko specialnih opravilih pa tudi dlje," pove Koresova.

Večja intenzivnost zdravljenja narekuje več dela ter terja več dobro izobraženega in izkušenega kadra. Trenutno bi na oddelku potrebovali še najmanj tri diplomirane medicinske sestre, ki bi nadomestile tiste, ki odhajajo v pokoj. Foto: Bojan Puhek

Na oddelku je zaposlenih 14 diplomiranih medicinskih sester/diplomiranih zdravstvenikov in 12 srednjih medicinskih sester. Dodatno oddelek zaposluje devet zdravnikov specialistov pediatrov s področja hemato-onkologije, dve klinični psihologinji in eno magistro psihologije, tri tajnice, klinično dietetičarko in fizioterapevta. Na oddelku letno obravnavajo in zdravijo do 80 otrok z novoodkritim rakom ter vse tiste otroke in mladostnike, pri katerih se je rak povrnil. Dodatno se na oddelku zdravijo vsi otroci z zapletenimi nerakavimi krvnimi boleznimi.

Večina medicinskih sester ostane vso delovno dobo

Narava dela na različnih oddelkih je različna. "Posebnost našega dela je v tem, da se večina otrok dolgo zdravi na oddelku, pol leta, včasih tudi več let, kadar se bolezen ponovi. Zato z otroki in družinami stkemo neko vez, še vedno pa odnos ostaja profesionalen. Nekateri otroci zaradi raka ali zapletov umrejo. Stiske otrok in družin so zato neizmerne. Svoje stiske ob težkih trenutkih doživlja tudi osebje, zato se je zelo pomembno pogovarjati. Pogovarjati z otroki in njihovimi svojci, pa tudi medsebojno v kolektivu. Veliko se pogovarjamo, ne le medicinske sestre med seboj, pač pa tudi z zdravniki," pove Koresova.

Medicinski sestri Tadeja (levo), ki se je kolektivu pridružila pred tremi meseci, in Eva (desno) z nasmehom na obrazu vsak dan prihajata v službo. Foto: Bojan Puhek

"Dobri medsebojni odnosi in delo, ki te izpolnjuje, čeprav je težko, so tisti, ki zaposlene zadržijo na oddelku tudi vso delovno dobo. Fluktuacija na oddelku je tako med zdravniki kot medicinskimi sestrami majhna. Večina medicinskih sester, ki se zaposlijo pri nas, ostane vso delovno dobo. Odhodi so večinoma posledica upokojitev, posamezne medicinske sestre so delo zapustile težko, a zato, ker so si ustvarile družine in poiskale delo blizu doma, saj so se na delo vozile več kot uro v eno smer," doda glavna glavna medicinska sestra.

Delo na tem oddelku zagotovo ni za vsakogar. "A kdor rad dela z otroki in se pri delu z otroki z rakom najde, ga to delo v veliki meri izpolnjuje. Zadovoljstvo, ki ga ob delu s temi otroki občutiš, je neprecenljivo," pove Koresova.

S pomočjo društva Junaki 3. nadstropja, ki so ga ustanovili starši otrok, obolelih za rakom, je oddelek v začetku leta v medijih že izpostavil pomanjkanje negovalnega kadra. Kot rezultat tega ozaveščanja so se na oddelku zaposlile tri diplomirane medicinske sestre. A zaposlitve teh oseb so le zapolnile delovna mesta medicinskih sester, ki so odšle v pokoj, zato so akcijo izvedli ponovno. Glavna medicinska sestra Mihaela Kores in predstojnica oddelka Lidija Kitanovski pozivata vse, ki čutijo, da bi jih to delo lahko veselilo in izpolnjevalo, da se pridružijo delu na oddelku. Potrebujejo veselje do dela in učenja, veselje do dela z otroki ter veliko mero potrpežljivosti, srčnost in empatija, poudarjata sogovornici.

V svoje vrste vabijo tudi študentke in študente zdravstvene nege, ki se jim v poletnem času lahko pridružijo kot prostovoljci in tako dobijo izkušnjo, ali bi bilo delo na oddelku za njih primerno. Oglas za delovno mesto si lahko ogledate tukaj ali pa se obrnete na predstojnico oddelka za otroško hematologijo in onkologijo Lidijo Kitanovski.