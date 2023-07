Vročinski val v UKC Ljubljana: 40 let stare klimatske naprave, bolnice se prhajo trikrat na dan

V UKC Ljubljana rešujejo problem hlajenja, saj to ni urejeno v kar 60 odstotkih objektov, klimatski sistemi pa so stari več kot 40 let.

Kje bi lahko dobili informacijo, zakaj porodnišnica Ljubljana (ne vem, kako je z ostalimi) nima urejene klimatizacije? Ženske na oddelkih se po 3x na dan tuširajo z mrzlo vodo, spalne srajce pa so prav tako debele in ne dajo dihai. To ne more biti normalno. — Maruša (@russhie) July 14, 2023

"Ženske na oddelkih se prhajo trikrat na dan z mrzlo vodo, spalne srajce so prav tako debele in ne dihajo. To ne more biti normalno." Tako se glasi zapis ene izmed uporabnic Twitterja, ki se sprašuje, zakaj ljubljanska porodnišnica nima urejene klimatizacije.

A pacientke v stavbi porodnišnice niso edine, ki v vročih poletnih dneh nimajo zagotovljenih ustreznih pogojev za bivanje. V UKC Ljubljana namreč še vedno rešujejo problem hlajenja, saj to ni urejeno v kar 60 odstotkih objektov, klimatski sistemi pa so ponekod stari več kot 40 let.

O problematiki klimatizacije v UKC Ljubljana smo poročali že pred več kot desetimi leti.

Hlajenje je sicer urejeno v novih zgradbah, medtem ko v starejših zgradba ustreznega hlajenja ni. Kot so pojasnili v sporočilu za javnost, so stari objekti slabo izolirani in imajo zastarelo inštalacijo, ki ne dopušča priklopov električnih naprav. Zaradi pomanjkanja finančnih sredstev so tako stare objekte le deloma opremili z ustreznim hlajenjem. To jim je uspelo le na najbolj kritičnih oddelkih infekcijske klinike.

Na UKC Ljubljana imajo težave tudi pri zagotavljanju ustreznih potreb po vlažnosti in temperaturah na starejših prezračevalnih sistemih, ki imajo omejeno možnost regulacije in ne zmorejo povsem zadostiti potrebam ob zelo visokih zunanjih temperaturah. Foto: UKC Ljubljana

Dotrajane klimatske naprave v ljubljanski porodnišnici

Problem klimatizacije v UKC Ljubljana tako rešujejo postopoma. Pogoji za paciente in zaposlene so se izboljšali z odprtjem nove urgence leta 2017. Prav tako so v letu 2017 z adaptacijo intenzivnega oddelka doječe matere oziroma oddelka za perinatologijo na ginekološki kliniki v prenovljenih prostorih izvedli stropno hlajenje prostorov.

Maja 2016 so zaključili s projektom zamenjave enega od dveh starih hladilnih agregatov na objektu nove ginekološke klinike. V prihodnosti nameravajo zamenjati še drugi hladilni agregat. "Za končno ureditev delovnih pogojev porodnega bloka in bolniških oddelkov porodnišnice je v prihodnosti potrebna tudi zamenjava obstoječih dotrajanih klimatskih naprav," še pojasnjujejo na UKC Ljubljana.

Priporočljivo je, da razlika med zunanjo in notranjo temperaturo ni večja od šestih stopinj Celzija, saj to lahko neugodno vpliva na telo. Je pa temperaturno udobje odvisno od posameznika. Foto: STA ,

Kot so zapisali, se v UKC Ljubljana zavedajo, da bo v prihodnosti treba urediti več kot 40 let stare klimatske sisteme. V letu 2023 sicer načrtujejo nove naložbe v sanacijo in dograditev hlajenja ter prezračevanja na več objektih skladno z razpoložljivimi finančnimi sredstvi.

Med dolgoročne ukrepe in naložbe za vzpostavitev sistema hlajenja in prezračevanja v višini več kot štiri milijone evrov sodi izvedba celovite energetske sanacije petih objektov, in sicer glavne stavbe, nove porodnišnice, Bolnišnice Petra Držaja, negovalne bolnišnice in stare travme. Z izvedbo celotne energetske sanacije objektov pa si obetajo bistveno izboljšanje bivalnih pogojev, so še pojasnili na UKC Ljubljana.