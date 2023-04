S Pahorjevo katro v dobrodelni akciji zbrali že četrt milijona evrov

Dobrodelna akcija Katra – drugi krog, s katero je družina Fratar iz Dravograda zbirala sredstva za društvo Junaki 3. nadstropja, Inštitut zlata pentljica in Splošno bolnišnico Slovenj Gradec, se je v petek zaključila, a bodo sredstva zbirali še do torka. Doslej so zbrali 253.191 evrov, je za STA povedal Aleksander Fratar, eden od treh bratov Fratar.

Fratar je pojasnil, da v začetku tega tedna tako visokega zneska zbranih sredstev še ni pričakoval. "Potem smo videli, da so bili odzivi nori, tako da smo v petek že pričakovali, da gremo čez 250 tisoč evrov," je dejal.

Z zneskom so izjemno zadovoljni

Z doslej zbranim zneskom je izjemno zadovoljen. "Škoda, da je že konec, sigurno bi lahko nadaljevali še kak teden, da bi obiskali še več ljudi," je dejal.

Družina Fratar je za starodobnika, ki je bil v lasti bivšega predsednika Boruta Pahorja, v okviru njegove dobrodelne akcije Katra za dober namen na dražbi plačala 60 tisoč evrov. Sredstva je Pahor namenil Inštitutu zlata pentljica in društvu Junaki 3. nadstropja, katro pa na slovesnosti 18. februarja na Vranskem predal družini Fratar.

A družina katre ne bo obdržala, saj je z njo v začetku marca zagnala novo dobrodelno akcijo. Bratje Fratar so z njo že ves marec potovali po Koroški, opravili so vrsto obiskov, na družbenih omrežjih pa objavili številne fotografije in zahvale vsem, ki so darovali sredstva v okviru akcije. V petek so se odpravili še v Črno na Koroškem.

V žrebanju bodo sodelovali vsi, ne glede na višino nakazanih sredstev

Po zaključku akcije bo žrebanje, v katerem bodo sodelovali vsi, ki bodo na račun Rdečega križa nakazali dobrodelna sredstva, ne glede na višino sredstev, ki jih bodo nakazali. Žrebanje novega lastnika starodobnika bo na javni prireditvi v torek ob 15. uri v dvorani Šic D v Dravogradu, žreb pa bo opravil nekdanji predsednik Pahor.

Pahor se je danes zjutraj na Twitterju odzval na zbranih četrt milijona evrov sredstev. "Hvala za to čudovito norijo," je zapisal in se vprašal, ali se bo zbrani znesek do torka še povečal.

Na vprašanje, ali upa, da bo katro tudi naslednji lastnik uporabil v dobrodelne namene, je Fratar odgovoril, da upa, da bo tako, čeprav vpliva na to nima. "Vsako leto bi se v Sloveniji lahko naredila taka zgodba," je dejal.

Podatki za nakazilo za pomoč otrokom z rakom oz. za naložbe v izboljšanje diagnostičnih naprav slovenjgraške bolnišnice, so: Območno združenje Rdečega križa Dravograd, Trg 4. julija 7, 2370 Dravograd, namen plačila: Katrca 2. krog, TRR: SI56 6100 0001 9303 056, koda namena: CHAR, sklic: 3-2023, je razvidno iz objavljenega obvestila Družine Fratar in območnega združenja Rdečega križa.