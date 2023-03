Neverjeten odziv: Pahorjeva katra prinesla že več kot sto tisoč evrov

"Nakazila prihajajo od jutra do večera, ljudje nakazujejo, kolikor zmorejo, dnevno dobimo od pet do šest tisoč evrov," je za Siol.net povedala Irena Gostenčnik iz Rdečega križa Dravograd, ki z družino Fratar, kupci katrce Boruta Pahorja, prireja dobrodelno akcijo z naslovom Katra drugi krog. Z akcijo zbirajo dobrodelna sredstva za Splošno bolnišnico Slovenj Gradec, Junake 3. nadstropja in Inštitut Zlata pentljica.

Od 1. do 8. marca so zbrali že 40.895,59 evra dobrodelnih sredstev. "Akcija je izredno odmevna in mislim, da bomo počasi presegli tisti znesek 60 tisoč evrov, kolikor so Fratarji odšteli za katro," je optimistična Irena Gostenčnik.

Kot je še povedala, jih je odmevnost akcije izredno presenetila, nakazila prejemajo iz celotne Slovenije, dve sta bili celo iz tujine, iz Avstrije in Srbije. "Resnično smo veseli, da nam je na Koroškem uspelo izvesti tako uspešno akcijo, in z zadovoljstvom spremljamo napredek."

Kako lahko darujete?

Foto: Instagram/katrapotuje

Foto: Instagram/katrapotuje

Oglejte si še: