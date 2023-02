Borut Pahor: Katra je za ljubezen slabši avto kot fičo, ker se sedeži ne podirajo

Nekdanji predsednik republike Borut Pahor bo jutri končal svojo akcijo Katra za dober namen. V drugi videooceni katre pa je med vožnjo pojasnil tudi, zakaj je fičo, ki ga je tudi nekoč imel, primernejši za ljubezen kot pa katra. "V fiču se da sedeže čudovito naprej in imaš lahko ljubezen brez težav. V katri to ni tako enostavno, ker se sedeži ne podirajo, se pa podre zadnja klop in to omogoča nekaj več udobja ... za te zadeve," je povedal Pahor.

Jutri bosta znana kupec in končna cena avtomobila, je zapisal Pahor na družbenih omrežjih. Zadnji ponudnik je do včeraj ponudil 51.234,56 evra, dražba pa se bo končala v sredo ob 12. uri. Kupnino bo namenil otrokom, ki se borijo z rakom, in sicer Inštitutu Zlata Pentljica in društvu Junaki 3. nadstropja.

"Tudi če bo ostalo pri tej, je fantastična in bo presegla vsa pričakovanja. S kupcem ter predstavniki obeh društev se bomo kupnine slovesno poveselili predvidoma v soboto, 18. februarja. In to še ni vse. Povedali bomo, da so se nekateri ponudili brezplačno nuditi storitve za olepšanje katre, zavarovanje, cestnino in te reči. Nekaj dobrodelnih prispevkov je bilo v okviru te akcije v tem času že namenjenih obema društvoma, tudi Katrinemu skladu, iz katerega bodo otroci, ki se borijo z rakom, dobili šolnine in žepnine," je zapisal Pahor.

V drugem delu videa, kjer Pahor med vožnjo katre ocenjuje njene vozne prednosti, je med drugim povedal, da se je s katro neštetokrat peljal iz Ljubljane v Novo Gorico in nazaj, to se je dogajalo zlasti v času, ko je bil evropski poslanec.

"Katra ni služila samo temu, da me je sem in tja čakala na letališču ali pa da smo se vozili po Ljubljani, okoli Ljubljane do Gorice in nazaj, ampak smo šli kdaj z njo tudi na službene poti, čeprav sem imel večino časa strankarski avto," je povedal Pahor.

Pred katro je imel dva fiča

Katra mu je bila všeč zlasti poleti, saj ima bo njegovih besedah sijajno klimatizacijo in se, tudi če na soncu čaka lastnika, nič ne segreje, saj se praktično nima kaj segreti.

"Pred katro sem imel dva fiča. Razlika med fičom in katro ni samo v tem, da je katra malo boljši avto, ampak tudi v tem, da je za ljubezen malček slabši avto. V fiču se da sedeže čudovito naprej in imaš lahko ljubezen brez težav. V katri to ni tako enostavno, ker se sedeži ne podirajo, se pa podre zadnja klop in to omogoča nekaj več udobja ... za te zadeve," je o primerjavi med fičom in katro povedal Pahor.