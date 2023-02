Nekdanji predsednik za svojo katro že prvi dan prejel visoko ponudbo

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Borut Pahor je zapisal, da je bilo tistih, ki so klicali in pisali, veliko, zato z njegovo ekipo vse komaj dohajajo. Foto: Facebook

Nekdanji predsednik republike Borut Pahor, ki se je odločil, da bo v dobrodelne namene prodal svojo katro v akciji "Katra za dober namen", se je že prvi dan razveselil visoke ponudbe ter dodal, da je vse skupaj že preseglo njegova najbolj neverjetna pričakovanja. Najvišja ponudba, ki jo je podal morebitni novi kupec iz Bilj, je do včeraj znašala 15 tisoč evrov.

V soboto je Borut Pahor naznanil, da za dober namen na dražbi prodaja svojo 32 let staro katro. Kupnino bo podaril otrokom, ki se borijo z rakom, in sicer Inštitutu Zlata Pentljica in društvu Junaki 3. nadstropja.

Do konca prodaje je še trinajst dni, prav vsak dan pa bo predsednik objavil najvišjo ponudbo tistega dne. Do včeraj, 1. februarja, je najvišjo ponudbo oddal Tomaž Žniderčič, ki je ponudil 15 tisoč evrov.

"Začelo se je. Do konca je še 13 dni. Ali nas čaka neverjeten razplet?" je še ob včerajšnji ponudbi in fotografiji zapisal Pahor.