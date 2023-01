Na dražbo gre Pahorjeva katra: "Ker gre za dober namen, ločitev ne bo težka" #video

Ponudbe bo nekdanji predsednik, ki se je decembra lani po dveh petletnih mandatih na čelu države poslovil s te funkcije, sprejemal na elektronski naslov borut.pahor@up-rs.si. Od srede do konca zbiranja ponudb pa bodo vsak dan ob 17. uri objavili do takrat najvišjo podano ponudbo, na željo ponudnika z imenom ali anonimno.

Izkupiček od prodaje bo Pahor v celoti namenil otrokom, ki imajo raka, Inštitutu zlata pentljica. Gre za hudo bolne otroke, ki se zdravijo na hemato-onkološkem oddelku pediatrične klinike.

Z organizacijo različnih dogodkov širijo zavest o raku pri otrocih, opozarjajo na težave, s katerimi se otroci med zdravljenjem in po njem srečujejo, in iščejo načine, kako te težave premagati ali odpraviti.

"15. februarja je dan za otroke, ki se borijo z rakom, tega dne bom tistemu, ki mi bo dal največ za katro, rekel hvala in kupnino namenil Inštitutu Zlata pentljica, ki z mano že prav tako sodeluje skoraj 20 let," je še dejal.

Povedal je, da se z otroki srečuje in da se je nanje navezal. "Na te otroke sem se navezal, zdi se mi, da tudi oni name, veže nas cela vrsta spominov."

"Bila je ljubezen na prvi pogled"

Katra je bila eden od Pahorjevih zaščitnih znakov in ljubezen več kot 20 let. "Bila je ljubezen na prvi pogled, zvesto me je spremljala več kot 20 let, v tem času me ni nikoli pustila na cedilu, vendar je napočil čas, da se razideva," pripoveduje Borut Pahor, naš nekdanji predsednik, in dodaja, da ločitev, ker gre za dober namen, ne bo težka.

Izklicne cene, kot pravi, ni, je pa dobil že kar nekaj zanimivih ponudb. "Zelo hitro so se našli domači in tuji, tudi tuji zainteresirani zbiratelji, ljubitelji avtomobilov, oglašajo se ljudje, ki imajo dobro srce, ki želijo pomagati otrokom. Zdi se, da bom v sredo, ko bom objavil najvišjo ponudbo doslej, kar prijetno presenetil javnost z zneskom tistih, ki so pripravljeni in so doslej izkazali zanimanje."

Svojo katrco je Pahor redno servisiral in dobro skrbel za njeno stanje. Bila je njegova zvesta spremljevalka, skupaj sta doživela tudi kar nekaj pustolovščin, pove Pahor. "Ta avto sem imel na primer najprej za to, da sem včasih, ko nisem želel, da gredo varnostniki z menoj, šel sam, misleč, da sem zelo anonimen, nato pa se je izkazalo, da je bila to slaba odločitev. Kamorkoli sem se s to katro pripeljal, so vsi še bolj zagotovo vedeli, da sem tam, kot če bi prišel z varnostniki."

Lani je ustanoviteljem Inštituta Zlata pentljica podelil jabolko navdiha

Pahor je sicer lani ob mednarodnem dnevu boja proti otroškemu raku ustanoviteljem omenjenega inštituta, Junakom 3. nadstropja, podelil tudi jabolko navdiha za ozaveščanje o raku pri otrocih in mladostnikih. Junaki 3. nadstropja so otroci, ki se zdravijo ali so se zdravili v 3. nadstropju Pediatrične klinike v Ljubljani, na oddelku, kjer se zdravijo otroci, oboleli z rakom.