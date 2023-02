Borut Pahor odhaja na operacijo prostate

Novico, da odhaja na operacijo, je sicer razkril v odgovoru na vprašanje, koliko časa bo preživel na tekmah svetovnega prvenstva v nordijskem smučanju v Planici, ki se začenja naslednji torek.

Če bo priložnost, bo šel navijat

"Ko bo nordijsko prvenstvo (v Planici) bom jaz, če bo bog dal, na operaciji v Celju. Čaka me operacija prostate. Na operacijo odhajam prihodnji teden v torek, če bo šlo vse po sreči, bi moral biti po sedmih dneh v redu, tako da bo to prvenstvo zame malce drugačno," je pojasnil Pahor. In dodal: "Res je, da gledamo ali bi bilo čisto na koncu še čas za eno doživetje tam (v Planici), vendar bi moral biti po operaciji čisto zdrav in pripravljen. Tako da zastava slavnih, ki je zdaj v muzeju, čaka in če bo priložnost bom šel z njo navijat."

Tako imenovana zastava slavnih je sicer Pahorjeva slovenska zastava, na katero je zbral podpise največjih slovenskih športnih imen. Na zastavo so se mu med drugim podpisali smučarka Tina Maze, športna plezalka Janja Garnbret, kolesar Primož Roglič, košarkar Luka Dončić in hokejist Anže Kopitar. Pahor je namreč znan po tem, da rad obišče športne dogodke in podpira slovenske športne uspehe, s seboj pa vzame tudi omenjeno zastavo.

V času njegovega predsedovanja je zastavo hranil na hodniku predsedniške plače, zdaj pa jo je predal Muzeju novejše zgodovine, kjer je do konca marca 2023 na ogled kot del razstave V čevljih zmagovalcev: Slovenke in Slovenci ter njihovi športni dosežki.