Pahor o katri: Nikoli si nisem mislil, da se vozim v tako dragocenem avtomobilu

"Vsak dan objavim do tedaj najvišjo ponudbo. Rad pa bi povedal, da jih je veliko vmes. Pravzaprav iz dneva v dan več. Prav vsaki posebej sem neskončno hvaležen. Nihče ni pričakoval, da se bodo ponudbe vsak dan tako skokovito dvigovale. Nikoli si nisem mislil, da se vozim v tako dragocenem avtomobilu," je na družbenih omrežjih objavil Borut Pahor. Zadnja ponudba, ki jo je včeraj prejel za svojo katro, znaša 45.678,90 evra, ponudbo pa je podal anonimni ponudnik. Do konca dražbe je sicer še osem dni.

Nekdanji predsednik republike Borut Pahor, ki se je odločil, da bo v dobrodelne namene prodal svojo katro v akciji "Katra za dober namen", se je že prvi dan dražbe, preteklo sredo, razveselil visoke ponudbe, že takrat pa je zapisal, da je ta že krepko presegla njegova pričakovanja.

Zadnja anonimna ponudba, ki jo je prejel včeraj, pa znaša 45.678,90 evra.

Pretekli ponedeljek je Borut Pahor naznanil, da za dober namen na dražbi prodaja svojo 32 let staro katro. Kupnino bo podaril otrokom, ki se borijo z rakom, in sicer Inštitutu Zlata Pentljica in društvu Junaki 3. nadstropja. Kot je še zapisal, se bo prodaja končala 15. februarja, na mednarodni dan boja proti otroškemu raku.

"Ta katra je bila edini osebni avtomobil predsednika republike, predsednika parlamenta in vlade"

Pred dvema dnevoma pa je Pahor tudi objavil posnetek, na katerem ga je med vožnjo s katro posnel sin Luka. V kratkem videoposnetku se je Pahor dotaknil stanja vozila in povedal, da ima katra 94.929 kilometrov, med drugim pa ni bila nikoli poškodovana.

Za zanimivost je dodal, da se tako on kot prva lastnica katre, od katere je kupil vozilo pred dvaindvajsetimi leti, nista nikoli vozila po dežju. Kot je dodal, je imel katro za zabavo, a mu je vedno brezhibno služila in je sijajno ohranjena. "Vedno me je katra varno pripeljala do cilja in verjamem, da bo tako služila tudi tretjemu lastniku še naslednjih trideset let in mu bila v užitek," je še sklenil Pahor.