"Vse ima svoje meje. Za ceno katre nisem več prepričan," je danes na družbenih omrežjih objavil Borut Pahor. Zadnja ponudba, ki jo je prejel za svojo katro znaša 34.567,89 evra. Do konca dražbe je sicer še 10 dni.

Nekdanji predsednik republike Borut Pahor, ki se je odločil, da bo v dobrodelne namene prodal svojo katro v akciji "Katra za dober namen", se je že prvi dan dražbe, pretekli četrtek, razveselil visoke ponudbe, zdaj pa je ta že krepko presegla njegova pričakovanja. Zadnja ponudba, ki jo je prejel namreč znaša 34.567,89 evra.

Pred tednom dni je Borut Pahor naznanil, da za dober namen na dražbi prodaja svojo 32 let staro katro. Kupnino bo podaril otrokom, ki se borijo z rakom, in sicer Inštitutu Zlata Pentljica in društvu Junaki 3. nadstropja.