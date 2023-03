Pahorjeva katra spet na dobrodelno pot, novega lastnika bo določil žreb

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Pretekli mesec je nekdanji predsednik Slovenije Borut Pahor sklenil dobrodelno akcijo Katra za dober namen in svojo katro predal družini Fratar, ki je ponudila najvišji znesek – 60 tisoč evrov – in tako postala nova lastnica Pahorjeve katrce. Zdaj pa se katra podaja na novo dobrodelno pot, novi lastniki pa so zapisali, da ima prav vsak možnost, da jo odpelje domov.