Pahorjeva katrca prodana za 60 tisoč evrov

"Bila je ljubezen na prvi pogled in v tem času me ni nikoli pustila na cedilu," je ob začetku akcije povedal Borut Pahor . Foto: Facebook

Danes se je končala dobrodelna akcija Katra, katere pobudnik je lastnik avtomobila, nekdanji predsednik republike Borut Pahor. Najvišji znesek je za nekoč izjemno priljubljenega renaulta 4 ponudila družina Fratar iz Dravograda, ki je s podarjenim zneskom postala srečna lastnica Pahorjeve katrce. Pahor bo zbrano vsoto namenil otrokom, ki se borijo z rakom, in sicer Inštitutu Zlata Pentljica in društvu Junaki 3. nadstropja.

Kupnina je po besedah nekdanjega predsednika presegla vsa pričakovanja. Ne le zaradi ponujenega zneska, našli so se tudi dobrotniki, ki so pripravljeni brezplačno ponuditi storitve za olepšanje katre, zavarovanje, cestnino in podobno.

"V okviru akcije Katra je bilo nekaj dobrodelnih prispevkov že namenjenih obema društvoma in tudi Katrinemu skladu, iz katerega bodo otroci, ki se borijo z rakom, dobili šolnine in žepnine," je povedal Pahor.

Svojo katrco bo Pahor novemu lastniku slovesno predal v soboto, dogodka se bodo seveda udeležili tudi predstavniki obeh društev.

Ločitev bo lahka zaradi dobrega namena

Kako se bo po več kot 20 letih ločiti od legendarnega vozila? "Bila je ljubezen na prvi pogled in v tem času me ni nikoli pustila na cedilu," je ob začetku akcije povedal Borut Pahor in dodal: "Ker gre za dober namen, ločitev ne bo težka."

Dvomljivce o smiselnosti uporabe tako starega avta je potolažil z zagotovilom, da je katrco redno servisiral in dobro skrbel za njeno stanje. V svojem slogu je pohvalil tudi zadnjo klop v katrci, ki da je celo za ljubezenske zadeve kar primerna.