Pahorjeva katrca ima novega lastnika, a tudi on ni ostal praznih rok

Nekdanji predsednik republike Borut Pahor se je ob koncu dobrodelne akcije Katra za dober namen srečal s predstavniki Inštituta zlata pentljica in društva Junaki 3. nadstropja ter družino Fratar. Prav oni so ponudili najvišji znesek, 60 tisoč evrov, in tako postali novi lastniki Pahorjeve katrce.