Borut Pahor: Počutim se lepo in v varnih rokah

"Po jutranji uspešni operaciji prostate se že odlično počutim, čeprav mi čips obljubljajo šele jutri," je zapisal Pahor.

Zahvalil se je tudi medicinskemu osebju in ga pohvalil. "Rad bi se zahvalil dr. Sandiju Poteki in njegovi sijajni ekipi. Sestra Metka in preostale sestre so poleg vsega zelo prijazne. Mislim, da vse to premalo cenimo. Počutim se lepo in v varnih rokah. Več pa ni."



Da odhaja na operacijo, je Pahor razkril v oddaji Prvaki tedna na Radiu Slovenija. Operirali so ga v Celju, in "če bo šlo vse po sreči, bi moral biti po sedmih dneh v redu," je pojasnil takrat.