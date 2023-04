Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Končala se je velika zbiralna akcija dobrodelnih sredstev, ki jo je priredila družina Fratar iz Dravograda. Za staro katro, ki je bila nekoč v lasti nekdanjega predsednika Boruta Pahorja, so iztržili 260.093,94 evra, je na Twitterju razkril Pahor.

Zbiranje sredstev v dobrodelni akciji Katra II. je uradno zaključeno. Zbranih je 260.093,94 eur. Srečnega lastnika najdražje katre na svetu bom izžrebal danes ob 15h v Šport. dvorani ŠPIC D v Dravogradu. Čudovita družina Fratar je avto že pripeljala na oder. Hvala, se vidimo 😊 pic.twitter.com/Lm89EYwcmm — Borut Pahor (@BorutPahor) April 4, 2023

Popoldne bo Pahor v Dravogradu izmed vseh, ki so donirali dobrodelne prispevke, izžrebal novega lastnika katre, ki že stoji na odru v dravograjski dvorani Špic D.

Družina Fratar je za katro v okviru Pahorjeve dobrodelne akcije Katra za dober namen na dražbi plačala 60 tisoč evrov. Sredstva je Pahor namenil Inštitutu zlata pentljica in društvu Junaki 3. nadstropja.

Koroški kupci so nato tudi sami zagnali dobrodelno akcijo, poimenovali so jo Katra – drugi krog, in z njo zbirali sredstva za društvo Junaki 3. nadstropja, Inštitut zlata pentljica ter Splošno bolnišnico Slovenj Gradec.