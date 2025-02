Pevka skupine Pliš je operacijo prestala v sredo. "Kljub vsem stopnjam bolečin v zadnjih dneh sem mu (slepiču, op. p.) hvaležna za vseh 38 let, ko se ni vnel. Kakorkoli, hvala ti, slepič. Ti si me do zdaj najbolje poznal in čeprav si mi, majhen kot črv, pobrkljal načrte in iskreno ne vem, če te bom fizično pogrešala, boš ostal v mojem srcu," se je pošalila v objavi na družbenem omrežju Instagram.

Pojasnila je, da se je po posegu "naučila kihati vzvratno, se smejati v precej čudnem tonu, odkrila super moči 'white noise' zvoka (beli šum, op. p.)" in celo prenehala kaditi. "Dragi slepič, čeprav je bil tvoj obstoj zavit v malo tančico skrivnosti, je bilo tvoje vnetje veličastno in zdaj, ko sem malo bolje, tudi poučno. Hvala za 38-letno sodelovanje in srečno pot," je še zapisala in vsem sledilcem zaželela obilico zdravja.

Aleksandra Ilijevski in Jurij Zrnec sta par od leta 2015. 46-letni igralec je s skupino Pliš, v kateri poje Aleksandra, posnel dve skladbi in takrat sta se zbližala. Svojega razmerja ne obešata na veliki zvon in le redko delita utrinke skupnega življenja. Zrnec je bil pred tem sicer poročen z igralko Sabino Kogovšek, s katero ima dve hčerki in ostaja v dobrih odnosih.

