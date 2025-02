Kaj se dogaja s papežem? Zadržali so ga v bolnišnici.

Potem ko so papeža Frančiška v petek sprejeli v rimsko bolnišnico Gemelli zaradi bronhitisa, so danes iz Vatikana sporočili, da so mu zaradi kompleksne klinične slike dodatno spremenili terapijo in podaljšali hospitalizacijo. Preiskave v zadnjih dneh so namreč pokazale, da ima 88-letni papež polimikrobno okužbo dihalnih poti.

"Vse doslej opravljene preiskave kažejo na kompleksno klinično sliko, zaradi katere bo potrebna ustrezna hospitalizacija," so po poročanju vatikanskega spletnega portala Vatican News še sporočili iz tiskovnega urada Vatikana. Tiskovni predstavnik Matteo Bruni je ob tem dodal, da je papež dobro razpoložen.

Po papeževi hospitalizaciji zaradi bronhitisa so sprva odpovedali vse njegove obveznosti do torka, danes pa so sporočili, da je zaradi nadaljevanja zdravljenja v bolnišnici odpovedana tudi njegova splošna avdienca v sredo.

Po napornih dveh tednih je oslabel

Neimenovani vatikanski vir je za francosko tiskovno agencijo AFP povedal, da papež prejema kisik, vir iz njegovega spremstva pa je zatrdil, da zdravstveno stanje papeža ni alarmantno. Poudaril je, da so ga v bolnišnico sprejeli po zelo napornih dveh tednih, med katerima je oslabel.

Bruni je sicer pred tem danes sporočil, da je papež preživel tretjo mirno noč v bolnišnici ter da je danes pojedel zajtrk in bral časnike.

Papež večino življenja živi brez dela pljuč

Papež, ki so mu kot mladeniču odstranili del pljuč, je pred hospitalizacijo imel težave z dihanjem že več kot teden dni in je bil prisiljen večkrat prositi svoje pomočnike, naj preberejo nagovore v njegovem imenu.

Katoliško cerkev vodi od leta 2013, zadnja leta pa ima številne druge zdravstvene težave, od bolečin v kolenih in kolkih do vnetja debelega črevesa. Operirali so mu tudi kilo. Zaradi bronhitisa je leta 2023 tri noči preživel v bolnišnici, kjer so ga zdravili z antibiotiki.