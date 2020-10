Jutri izpolnjeni pogoji za popolno zaprtje države #video

Napovedi kažejo, da bi lahko bili do jutri izpolnjeni pogoji, ko lahko vlada sprejme tretji paket ukrepov. Ti pa pomenijo popolno zaprtje države, ponovno so mogoči omejitev gibanja med občinami, zaustavitev javnega prometa in zapiranje posameznih gospodarskih dejavnosti.

V Sloveniji smo v zadnjem dnevu okužbo z novim koronavirusom potrdili pri 1.663 ljudeh. V bolnišnicah se zdravi 356 ljudi, od tega 62 na intenzivni enoti. Trend naraščanja hospitaliziranih, ki smo mu priča zadnjih nekaj dni, kaže, da bi lahko do jutri dosegli mejo, ki predvideva sprejetje tretjega paketa ukrepov na rdečem seznamu. Ti ukrepi predvidevajo popolno zaprtje države, kot smo ga videli marca letos.

Kaj bo prinesel tretji paket ukrepov

Pogoji za uveljavitev tretjega paketa ukrepov so izpolnjeni, ko se v bolnišnicah zdravi 360 ljudi, na intenzivni negi pa je 60 bolnikov. Prvi pogoj bo glede na to, da se število bolnikov vsak dan v povprečju zviša od 10 do 12, dosežen že do jutri, drugi pogoj pa je že izpolnjen.

Ukrepi, predvideni v tretjem paketu, so:

omejitev gibanja med občinami,

zaprtje vrtcev,

zaustavitev javnega prometa,

zaprtje meja razen za tovorni promet in nujni prehod,

omejitev izhodov razen nujnih izjem in

zapiranje posameznih gospodarskih dejavnosti.

Vlada se lahko odloči in sprejme le nekatere od navedenih ukrepov ali pa tudi vse. Prav tako še niso uveljavljeni nekateri ukrepi iz drugega paketa, to so: šola na daljavo za vse, posebni dodatni sloti za starejše ter zaprtje frizerskih in kozmetičnih salonov.

Gantar za popolno zaustavitev javnega življenja

Minister za zdravje Tomaž Gantar je že včeraj pozval k popolnemu zaprtju države. Kot je povedal, imamo v slovenskem zdravstvu brez psihiatričnih kapacitet na voljo 7.522 postelj.

Zagotovil je, da bodo lahko brez večje težave za bolnike z boleznijo covid-19 zagotovili vsaj deset odstotkov oz. 700 postelj ali pa celo kaj več. Na intenzivni negi pa je po njegovih besedah na voljo med 100 in 150 postelj.

Foto: STA

Napovedi niso dobre

Napovedi za prihodnje tedne niso dobre. Kot je pred dnevi povedala vodja vladne skupine za boj proti bolezni covid-19 Bojana Beović, lahko v drugem tednu novembra, tudi če bodo že sprejeti ukrepi res učinkoviti, v bolnišnicah pričakujemo od 480 do 680 bolnikov, od tega 80 do celo 190 na intenzivnih oddelkih.

Če že veljavni ukrepi ne bodo učinkoviti, pa bodo te številke še veliko višje. Tudi po mnenju nekaterih strokovnjakov je čakanje na rezultat, ali so sprejeti ukrepi delovali ali ne, tvegano.