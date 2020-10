Na Češkem so v zadnjih 24 urah potrdili rekordnih skoraj 15.000 novih primerov okužbe z novim koronavirusom. Ministrstvo za zdravje je danes sporočilo, da so potrdili 14.968 okužb. Tudi v Nemčiji so zabeležili rekordno število okužb, in sicer so v zadnjih 24 urah potrdili 11.287 novih primerov.

Na Češkem medtem od danes veljajo novi strožji ukrepi. Skupno je zaradi covida-19 umrlo 1739 bolnikov, samo v tem tednu 253. Število bolnikov s covidom-19, ki se zdravijo v bolnišnicah, je doseglo 4417, kar je okoli štirikrat več kot v začetku meseca. V tem obdobju se je število resno obolelih potrojilo, tako da jih je sedaj 657.

V državi medtem od danes veljajo novi strogi ukrepi, ki bodo predvidoma veljali do 3. novembra. Zaprta je večina trgovin in poslovalnic, izjema velja za trgovine z živili, drogerije in lekarne. V veljavi so podobne omejitve gibanja kot spomladi. Od doma gredo lahko prebivalci le, če morajo v službo, k zdravniku ali po nakupih. Dovoljeni pa ostajajo sprehodi v parkih in naravi.

Notranji minister Jan Hamacek je za časnik Pravo dejal, da je vlada uvedla najstrožje ukrepe, ki jih ima na voljo, da pa bodo meje ostale odprte.

Češka je že pred dnevi napovedala, da bodo zaradi pomanjkanja kapacitet v bolnišnicah svoje obolele za boleznijo covid-19 začeli pošiljati na zdravljenje v nemško zvezno državo Bavarsko, s katero so sklenili poseben sporazum.

V Nemčiji potrdili več kot 11.000 okužb s koronavirusom

V Nemčiji so znova presegli rekordno dnevno število okužb z novim koronavirusom, saj je inštitut Roberta Kocha danes sporočil, da so v zadnjih 24 urah potrdili 11.287 novih primerov okužbe. Prejšnje najvišje dnevno število je bilo v soboto, ko so poročali o 7830 okužbah.

V Nemčiji tako kot v večjem delu Evrope zadnje tedne dnevno poročajo o več okužbah kot v začetku pandemije v marcu, so pa občutno okrepili testiranja na okužbo. Obstaja možnost, da je v začetku epidemije zaradi manj testiranj ostalo več primerov neugotovljenih.

Oblasti so zaostrile ukrepe, med drugim so prepovedali večja zbiranja. Omejitve so uvedle tudi lokalne oblasti. V Berlinu tako morajo na nekaterih prometnih ulicah maske nositi tudi na prostem.

Nemška kanclerka Angela Merkel je v soboto državljane pozvala, naj zmanjšajo druženja in naj raje ostanejo doma.