Zakaj je Mbappe tekmo proti Španiji odigral brez zaščitne maske? Tukaj je pojasnilo …

Kapetan francoske nogometne reprezentance Kylian Mbappe je polfinalno tekmo s Španijo odigral brez zaščitne maske, ki jo je nosil zaradi poškodbe nosu na prvi tekmi proti Avstriji. Sprva je kazalo, da bo hitri Francoz zaradi poškodbe prvenstvo spremljal s klopi, a so se pri galskih petelinih hitro znašli in mu priskrbeli zaščitno masko. No, več njih. A kot je Mbappe pojasnil po sinočnjem porazu proti Španiji in izpadu s prvenstva, mu ni ustrezala niti ena od njih.

"Počutim se, kot bi Euro spremljal v 3D-tehnologiji"

"Popolna groza," je odgovoril na vprašanje, kako je igrati z masko na obrazu. "Menjam jih zato, ker mi niti ena ne ustreza. Zoži mi vidno polje in zadržuje znoj. Počutim se, kot bi Euro spremljal v 3D-tehnologiji, kot nekakšen častni gost," je pred dnevi povzel svoje občutke ob igranju z masko.

To je bil tudi razlog, zaradi katerega se je odločil, da na polfinalni tekmi s Španijo tvega in tekmo odigra brez zaščite na obrazu. "Odločitev smo sprejeli pred tekmo. Maska mi je šla na živce. Zdravnika sem vprašal, ali lahko igram brez nje, pa mi je odgovoril, da lahko počnem, kar želim," je pojasnil Mbappe, ki bo še dolgo obžaloval zamujeno priložnost, da postane evropski prvak.

Španci v finalu proti Angležem ali Nizozemcem

Namesto Francije si bo evropsko krono poskušala zagotoviti reprezentanca Španije, ki je sinoči po zaostanku z 0:1 v zgolj štirih minutah prvega polčasa preobrnila izid ter z 2:1 premagala Francijo za šesto zaporedno zmago na tem prvenstvu. Po izjemnem zadetku je v ospredju odlični španski najstnik Lamine Yamal, ki bo dan pred finalno tekmo, 13. julija, praznoval komaj 17. rojstni dan. Španci se bodo za evropski naslov pomerili z zmagovalcem nocojšnjega dvoboja med Nizozemci in Angleži.

Preberite še: