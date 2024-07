Ob vse večji španski terenski prevladi po hitrem zadetku je Yamal z zadetkom v 21. minuti začel preobrat. Z golom, ki bo med kandidati za najboljšega na tem prvenstvu, je ob tem pri 16 letih in 362 dneh postal najmlajši strelec v zgodovini evropskih prvenstev. Sedemnajsti rojstni dan bo praznoval dan pred finalom v Berlinu.

"Videli smo genija na delu," je občutke o najkoristnejšem igralcu tekme strnil de la Fuente. "Vsekakor gre za igralca, za katerega moramo poskrbeti. Moramo poskrbeti, da bo še naprej rasel, da bo ostal skromen, lahko pa rečem, da je pri teh letih veliko bolj zrel in ima boljši odnos, kot nekateri izkušenejši igralci. Lahko smo srečni, da je Španec in da nas bo delal veselega še mnoga leta."

Foto: Guliverimage

Svoj rojstni dan bo lahko slavil v Nemčiji

Yamal je ob sprejemu nagrade za najkoristnejšega igralca opisal zadetek: "Zaostajali smo, ko je prišla žoga do mene. Nisem preveč razmišljal, streljal sem proti golu in žoga je našla pot v gol." Kot je dodal, je bila zmaga Španije najpomembnejša zanj. "Zdaj bom lahko svoj rojstni dan proslavil z ekipo tu v Nemčiji."

Da je Yamal s tem razveselil celotno Španijo, pišejo španski mediji. "Lamine je Španijo naredil veselo," je zapisal španski športni dnevnik As. "Izjemen zadetek igralca Barcelone je začel preobrat, ki ga je potrdil Dani Olmo s še eno izjemno akcijo. La Rojo zdaj v finalu EP čaka Nizozemska ali Anglija."

"Divja Španija vse do finala EP," pa so zapisali pri španskem športnem dnevniku Marca. Ta se je razpisal o "štirih minutah čarovnije", ki so potopile Francijo, tako kot pri ostalih španskih medijih pa je bil v glavni vlogi junaka Yamal. "Ta je dosegel neverjeten zadetek, Dani Olmo je potrdil preobrat, moštvo pa je v nadaljevanju zgradilo neprebojni zid."

Za špansko izbrano vrsto bo to že peti finale na evropskih prvenstvih, na štirih doslej je trikrat slavila. Nekaj skrbi v španskih medijih povzročajo poškodbe ob koncu tekme. Vezist Rodri je tekmo zaključil s krvavim nosom, težave z nogo pa je imel napadalec Alvaro Morata. Španija je že po četrtfinalu na turnirju ostala brez Pedrija, ki se je poškodoval ob startu Nemca Tonija Kroosa.

Foto: Guliverimage

Na drugi strani v taboru svetovnih podprvakov Francozov niso mogli skriti razočaranja. "Nismo storili dovolj, da bi se uvrstili v finale," je bil jasen kapetan Kylian Mbappe, ki bo v novi klubski sezoni igral v Španiji za Real. "Španci so igrali bolje in zasluženo potujejo v finale, mi pa domov."

Čeprav je Francija v začetnih minutah bila bolj konkretna in je v deveti minuti dosegla prvi gol iz igre na tem prvenstvu, ki ni bil avtogol, pri njemu je s podajo sodeloval ravno Mbappe, je po hitrem preobratu Španije v nadaljevanju znova pokazala pomanjkanje idej v napadu. "Želel sem si postati evropski prvak. Želel sem dobro igrati na Euru. Ni mi uspelo niti eno niti drugo. Sem zelo razočaran," je bil jasen Mbappe.

Tudi Francozi so izpostavili mladega Yamala

Francoski mediji so ob neuspehu domače reprezentance prav tako izpostavili mladega Yamala. Tega je športni dnevnik L'Equipe označil za nogometnega dragulja. "Kljub temu, da je to bil najboljši francoski začetek tekme na tem prvenstvu, je svojo kakovost pokazal Lamine Yamal. Trenutek genija je spodbudil Španijo in vcepil dvom v francoske vrste," je zapisal.

Da je Francija po videnem na tem Euru zasluženo izpadla ob prikazani napadalni neučinkovitosti, so dodali pri dnevniku Le Figaro. "Vendarle se je moralo zgoditi. Francoska ekipa, sicer izjemno trdna v zadnji vrsti, je tokrat precej pričakovano izgubila s Španci. Ti so bili bolj tehnično dovršeni, ustvarjalni in drzni, kot recimo 16-letni Lamine Yamal, ob katerem 25-letni Kylian Mbappe, ki je bil 'pogrešan' na tem prvenstvu, zgleda kot starec."

