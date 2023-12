Zaradi kršitev v času epidemije Kreku tisoč, NIJZ pa 40 tisoč evrov kazni

NIJZ in Krek sta se na sodišču sklicevala na nujnost uporabe tovrstnega postopka zaradi širjenja epidemije, saj, kot pravita, predpisanega postopka javnega naročila do jeseni, ko so se slabe epidemiološke napovedi začele uresničevati, ne bi mogli uspešno izpeljati.

NIJZ je avgusta 2021 sklenil pogodbi za izvajanje storitve klicnih centrov za iskanje kontaktov in za izvajanje IT-podpore klicnim centrom za 1,97 milijona evrov brez DDV oziroma 2,3 milijona evrov z davkom, ne da bi pri tem izvedel katerega od ustreznih postopkov javnega naročanja. Posel je NIJZ oddal podjetju City Connect iz Brežic.

NIJZ je, kot pravi sodišče, javno naročilo neupravičeno oddal po postopku s pogajanji brez predhodne objave, a za to niso bili izpolnjeni pogoji. Za takšno oddajo javnega naročila ni obstajala skrajna nujnost, ki bi nastala kot posledica nepredvidenih dogodkov. Zato sta NIJZ in takratni direktor storila prekrška, plačati pa morata še štiri tisoč oziroma sto evrov sodne takse, je po poročanju Dela zapisalo sodišče.

Trdijo, da predpisanega postopka ne bi mogli izpeljati

NIJZ in Krek sta se na sodišču sklicevala na nujnost uporabe tovrstnega postopka zaradi širjenja epidemije, saj predpisanega postopka javnega naročila do jeseni, ko so se slabe epidemiološke napovedi začele uresničevati, ne bi mogli uspešno izpeljati. Na NIJZ so se na sodbo pritožili, in sicer, kot pravijo, zaradi kršitev materialnih določb zakona in zmotne oziroma nepopolne ugotovitve dejanskega stanja.