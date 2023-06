V javnost prišel posnetek zabave britanskih konservativcev v času pandemije #video

Video, posnet na sedežu konservativne stranke v Westminstru, je iz decembra 2020, ko so v Londonu veljali strogi omejitveni ukrepi, ki so med drugim vključevali prepoved druženja v zaprtih prostorih, razen s člani istega gospodinjstva.

Video, posnet na sedežu konservativne stranke v Westminstru, je iz decembra 2020, ko so v Londonu veljali strogi omejitveni ukrepi, ki so med drugim vključevali prepoved druženja v zaprtih prostorih, razen s člani istega gospodinjstva. Foto: Reuters

Video posnetek, ki ga je v soboto objavil časnik Mirror, prikazuje nekaj sodelavcev konservativne stranke, kako pijejo in plešejo na božični zabavi med pandemijo.

Na 45 sekund trajajočem posnetku je med drugim videti uslužbenca, ki plešeta in se celo zavrtita mimo znaka z napisom "Prosimo, ohranite razdaljo". Prav tako je slišati nekoga, ki pravi, da se lahko snema, "dokler ne prikazujemo, da kršimo pravila".

EXCLUSIVE: First ever Partygate video revealed as Tories drink, dance and laugh at Covid rulespic.twitter.com/vIHbuIqWWf — The Mirror (@DailyMirror) June 17, 2023

Video posnetek po poročanju Mirrorja dodatno osvetljuje sporne zabave v času veljave strogih omejitvenih ukrepov zaradi covida, ki so v preteklosti že bile predmet preiskave. Londonska policija je sporočila, da bo ocenila, ali bi bil posnetek lahko pomemben za preiskavo.

V času prepovedi druženja, so se zabavali in plesali

Video, posnet na sedežu konservativne stranke v Westminstru, je iz decembra 2020, ko so v Londonu veljali strogi omejitveni ukrepi, ki so med drugim vključevali prepoved druženja v zaprtih prostorih, razen s člani istega gospodinjstva.

O dogodku, ki ga je organizirala predvolilna ekipa takratnega kandidata za londonskega župana Shauna Baileyja, so v preteklosti že poročali, vendar je časnik Daily Mirror o njem objavil le fotografije. Policija je dogodek preiskala lani, pri čemer pa niso izdali nobene globe.

"Odkrito so se norčevali iz protikoronskih pravil"

V konservativni stranki so po poročanju britanskega BBC povedali, da so bili v zvezi z dogodkom sprejeti disciplinski ukrepi.

V opoziciji so bili do torijcev kritični. Poslanka in podpredsednica laburistov Angela Rayner je dejala, da so se udeleženci "odkrito norčevali" iz protikoronskih pravil. Namestnica vodje liberalnih demokratov Daisy Cooper pa je menila, da bi moralo biti torijske poslance in ministre sram ob objavi posnetka.

V ponedeljek v parlamentu o tem, ali je Johnson lagal

Do objave posnetka prihaja pred ponedeljkovo razpravo in glasovanjem v parlamentu o poročilu glede tega, da je bivši premier Johnson lagal o tem, ali so na Downing Streetu v času prepovedi zaradi pandemije potekale zabave.

Poročilo za Johnsona predlaga 90-dnevni suspenz iz spodnjega doma britanskega parlamenta, a se je temu izognil z odstopom s poslanskega mesta pred nekaj dnevi.