Ime Milana Kreka izkoristili za promocijo

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Na spletu se znova pojavljajo zavajajoči oglasi, ki želijo potrošnikom prodati različne izdelke za izboljšanje njihovega zdravja in počutja, opozarjajo na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje (NIJZ). Eden zadnjih tovrstnih primerov je povezan z zlorabo imena in fotografije nekdanjega direktorja NIJZ Milana Kreka pri promociji izdelka Tonerin.

Na tržnem inšpektoratu so že pred časom opozorili na previdnost pri naročanju izdelka Tonerin. "Obstaja namreč velika verjetnost, da gre za spletno prevaro, ob čemer pa je izredno težko oziroma praktično nemogoče ugotoviti, kdo stoji za njo," so v današnjem sporočilu za javnost opozorili na NIJZ. Spomnili so tudi, da Milan Krek ni prvi strokovnjak, čigar ime je bilo zlorabljeno pri zavajajoči promociji Tonerina.

V tokratnem primeru se ime, fotografija in lažni pogovor z Milanom Krekom pojavljajo v članku z naslovom Farmacevtski škandal v Sloveniji! Zakaj je bil umorjen znani slovenski profesor!? Kakšno resnico je želel povedati upokojencem? Članek naj bi bil objavljen na spletnem portalu MMC Radiotelevizije Slovenija, intervju s Krekom pa naj bi naredila voditeljica televizijske hiše POP TV Darja Zgonc.

Zaradi velike verjetnosti, da gre za spletno prevaro, na inštitutu vse potrošnike pozivajo k previdnosti pri naročanju Tonerina. Opozarjajo pa tudi na nevarnosti pri nakupovanju prek spletnih strani, na katerih ni mogoče najti podatkov o podjetju in na katerih ni objavljenih kontaktnih podatkov, ampak zgolj obrazec za sporočila, še navaja NIJZ.