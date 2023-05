Konec zavajanju pri označevanju: ekološko in okolju prijazno le, če imate za to dokaze

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Poslanci Evropskega parlamenta so podprli osnutek zakonodaje za boljše označevanje in večjo trajnostnost izdelkov ter preprečevanje zavajajočih trditev.

Parlament si bo na podlagi odobrenega pogajalskega mandata prizadeval za prepoved uporabe splošnih okoljskih trditev, kot so okolju prijazno, naravno, biološko razgradljivo, podnebno nevtralno in ekološko, če te ne bodo podprte z dokazi. Prepovedane bodo tudi okoljske trditve, ki temeljijo izključno na plačilu nadomestil za izpust ogljika. Prepoved bo veljala tudi za druge zavajajoče prakse, na primer posploševanje trditev na celoten izdelek, če trditev velja le za določen vidik izdelka, in za neresnične navedbe o trajnosti in intenzivnosti rabe izdelka.

Poslanke in poslanci menijo, da bi morale biti v prihodnje dovoljene samo označbe za trajnostnost, ki bodo temeljile na uradnih certifikacijskih shemah ali jih bodo uvedli javni organi, kar bo prispevalo k poenostavitvi označb na izdelkih.

Iz oznak boste izvedeli, kateri izdelki bodo trajali dlje

Poslanke in poslanci želijo trajnost izdelkov podaljšati s prepovedjo dizajna, ki bi skrajšal življenjsko dobo izdelka ali povzročil prezgodnjo okvaro. Izdelki, narejeni iz potrošnega materiala, nadomestnih delov ali dodatkov drugih podjetij, kot so polnilniki in kartuše za tiskalnike, morajo ohraniti uporabnost.

Kupci morajo biti pred nakupom obveščeni o morebitnih težavah pri popravilu izdelka, da se bodo lažje odločali za bolj trajnostne in lažje popravljive proizvode. Poslanke in poslanci predlagajo tudi uvedbo nove oznake o garanciji, na kateri bi bili navedeni zakonsko predpisana dolžina garancije in možnost podaljšanja garancije, ki jo nudi proizvajalec.

"Industrija ne bo več imela koristi od proizvodnje potrošnih izdelkov, ki se pokvarijo takoj po izteku garancijske dobe. Podjetja bodo morala potrošnikom zagotoviti podrobne informacije o možnostih in stroških popravila. Državljani bodo iz oznak na izdelku izvedeli, kateri naj bi trajali dlje, od česar bodo imeli korist proizvajalci trajnejših izdelkov. Zmede z lažnimi okoljskimi trditvami bo konec, saj bodo dovoljene le še potrjene in utemeljene okoljske trditve," je povedala poročevalka, hrvaška evropska poslanka Biljana Borzan.

Glavni namen direktive je potrošnike spodbuditi k okolju prijaznim nakupom, podjetja pa k prodaji bolj trajnostnih in trajnejših izdelkov. Svet Evropske unije je svoj pogajalski mandat potrdil 3. maja. Pogajanja med Parlamentom in državami članicami o končni vsebini in besedilu direktive se bodo zato lahko začela kmalu.