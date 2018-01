V Ljubljani so odprli ekološko točilnico šamponov #foto

V točilnici ponujajo izdelke iz lastne proizvodnje. Foto: Jan Žurman

V Drogeriji Ilirija na Tržaški cesti so sredi decembra odprli točilnico šamponov, s katero hočejo poskrbeti za ohranjanje narave in omejiti zavrženo embalažo.

Stranka lahko v s seboj prineseno embalažo natoči šampon, balzam za lase, gel za prhanje ali milo za roke, izbira pa med hišnimi znamkami - posebej narejenimi izdelki za točilnico iz lastne proizvodnje, je pojasnila Irena Filipović iz Drogerije Ilirija.

"Trenutno nudimo šampon za sijaj las, šampon z balzamom, tekoče milo za roke in gel za prhanje."

Foto: Jan Žurman

Natočene izdelke se bo plačevalo po mililitrih, če pa s seboj ne boste prinesli svoje embalaže, jo lahko kupite tudi v točilnici.

Tako znova uporabite embalažo, ki jo že imate doma

"Ker smo lokalno proizvodno podjetje, smo lahko zelo blizu kupcu, še posebej v lastni drogeriji. Ta projekt se nam je zdel zanimiv, saj kaže ekološko osveščenost, mi pa to v nasprotju s kakšnim globalnim podjetjem dejansko lahko ponudimo," je idejo o ekouporabi šamponov predstavila Filipovićeva in dodala: "Veseli smo, da lahko zdaj ljudem, ki so ekološko osveščeni, ponudimo način, kako ponovno uporabiti embalažo, ki je že doma."

Če bodo pri tem uspešni, bodo ponudbo razširili.