Kdo bi rad, da mu lasje dišijo po sendviču?

So izdelki za lasje z vonjem po siru in slanini res dobra ideja?

Foto: Pixabay

Ko nas oglaševalci vsak dan bombardirajo z novimi in novimi izdelki, se je težko ločiti od množice in pritegniti pozornost. Nič čudnega, da promocijske akcije postajajo vedno bolj bizarne.

V rubriko bizarnosti se zagotovo uvršča zamisel podjetja Einstein Bros. Bagels, ameriške verige lokalov, ki ponujajo bagele (okroglo krušno pecivo), sendviče in kavo. Da bi spromovirali svoj nov sendvič s sirom in slanino, so kupcem ponudili šampon in balzam za lase, prvega z vonjem sira, drugega z vonjem slanine.

Foto: PRNewsfoto/Einstein Noah Restaurant Group

"Ni boljšega začetka dneva, kot je prebujanje s slastno aromo našega novega sendviča," je ob predstavitvi akcije dejala vodja trženja pri omenjenem podjetju. "To je najboljši aperitiv pred zajtrkom - naši oboževalci se lahko prhajo z vonji, ob katerih se jim pocedijo sline, in so nato videti čudovito, pa še dišijo užitno."

Resnici na ljubo smo ob teh dveh izdelkih pomislili le na to, kako grozno je, ko prideš iz lokala s slabim prezračevanjem, kjer se ti je vonj po hrani zažrl tako v lase kot oblačila. Naše dvome je potrdil tudi spletni portal Eater - eden od njihovih sodelavcev je šampon in balzam preizkusil ter povedal, da je njun vonj resnično neprijeten.

Kljub temu sta izdelka na spletni strani podjetja, ki ju je predstavilo, trenutno razprodana.