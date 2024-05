Kozmetika Afrodita razkrila novo visoko učinkovito kolekcijo Essence of nature za popolno nego las in lasišča

Gosti, sijoči, močni in zdravi. Prav takšni lasje, pa naj bodo dolgi ali kratki, lovijo poglede, zato si jih želimo vsi potrošniki. V Kozmetiki Afrodita dobro poznajo želje in pričakovanja svojih kupcev, zato so na odmevnem medijskem dogodku v Ljubljani predstavili novo kolekcijo izdelkov za nego las ESSENCE OF NATURE , namenjeno celoviti rešitvi različnih problematik las in lasišča.

Celotna kolekcija se naslanja na več kot 50-letno Afroditino tradicijo v negi las, na vrhunske naravne sestavine, pa tudi na izjemne rezultate delovanja pri različni problematiki las in lasišča.

Zato ni naključje, da novi izdelki poleg priljubljenih tradicionalnih sestavin, koprive, česna in rožmarina, arganovega olja, kokosovega olja, aloe vere in bele gline, vsebujejo tudi naravna eterična olja – olje mete, limone, pomaranče in rožmarina. Moč naravnih formulacij lasne linije ESSENCE OF NATURE imenitno zaokrožujejo tehnološko razviti aktivi, kot so crinipan green, niacinamid, hialuron, keratin in salicilna kislina, ki imajo svojo učinkovitost na laseh in lasišču podprto z znanstvenimi raziskavami.

Foto: Kozmetika Afrodita

Kolekcija tako obsega štiri unikatne šampone v količinsko bolj priročni 320-mililitrski embalaži, s katero se želijo približati tudi mlajšim generacijam potrošnikom: ČISTILNI ŠAMPON za mastne lase s koprivo in belo glino, KREPILNI ŠAMPON proti izpadanju las s česnom in rožmarinom, POMIRJAJOČI ŠAMPON proti prhljaju s crinipanom – revolucionarno tehnološko aktivno sestavino, ki deluje protimikrobno, ter HRANILNI ŠAMPON za poškodovane, suhe in barvane lase z arganovim oljem. Poleg naštetih šamponov pa novo Afroditino kolekcijo za lase dopolnjujeta in zaključujeta še: BALZAM 2 v 1, ki je hkrati obnovitveni balzam in maska s kokosovim oljem in hialuronom ter ROŽMARINOVA VODA za rast in proti izpadanju las, ki je v zelo kratkem času že postala najbolj priljubljen in najbolje prodajan izdelek linije.

Foto: Kozmetika Afrodita

Vse izdelke je doživeto predstavila voditeljica Ula Furlan, ki je ob tej priložnosti izpostavila tudi Afroditino trajnostno in odgovorno ravnanje do narave, kar se kaže v embalaži izdelkov, ki jih je mogočen stoodstotno reciklirati.

Foto: Kozmetika Afrodita

Povabljeni poslovni partnerji, predstavniki medijev in vplivneži so lahko na druženju znova odkrili močno pripadnost Kozmetike Afrodita k naravi, a tudi sodobno naravnanost podjetja, ki za svoje izdelke izbira inovativna in najnaprednejša znanstvena dognanja današnjega časa.

Čudoviti, kakovostni in dostopni izdelki za lase s pridihom narave kar kličejo k temu, da se preselijo med naše prste, lase in kopalniške police. Na voljo so v drogerijskih in drugih trgovinskih sistemih ter v Afroditini spletni prodajalni: webshop.afroditacosmetics.com

