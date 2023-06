ZPS: Zeleno letenje je zeleno zavajanje!

Letalske družbe zavajajo s trditvami, da je letenje lahko trajnostno, kar v nobenem primeru ni mogoče in ne bo niti v bližnji prihodnosti. Organi za varstvo potrošnikov bi morali od letalskih družb, ki so potrošnikom na podlagi takšnih zavajajočih trditev predlagale plačilo t. i. zelenih pristojbin, zahtevati, da potrošnikom povrnejo vse vplačane zneske za do okolja bolj prijazno letenje, opozarja Zveza potrošnikov Slovenije.

Dvaindvajset potrošniških organizacij je pri Evropski komisiji in mreži organov za varstvo potrošnikov (CPC) proti 17 evropskim letalskim družbam vložilo prijavo zaradi zavajajočih okoljskih trditev. Te kršijo pravila EU o nepoštenih praksah, kaže pravna analiza, ki jo je naročila krovna evropska potrošniška organizacija BEUC.

V pritožbi potrošniške organizacije pozivajo k vseevropski preiskavi tega vprašanja v celotnem letalskem sektorju. Zahtevajo prepoved trditev, ki pri potrošnikih vzbujajo vtis, da je letenje (lahko) trajnostno. To preprosto ni res, saj letenje v nobenem primeru ni trajnostno in, kot ugotavljajo, ne bo niti v bližnji prihodnosti. Dodatno bi morali organi CPC od letalskih družb, ki so potrošnikom na podlagi takšnih zavajajočih trditev predlagale plačilo t. i. zelenih pristojbin, zahtevati, da potrošnikom povrnejo vse vplačane zneske za do okolja bolj prijazno letenje.

Primeri zavajajočih praks, ki jih izvajajo letalske družbe:



- Trditve, da lahko plačevanje dodatnih dobropisov "pobota", "nevtralizira" ali "kompenzira" izpuste CO2, nastale med poletom, so napačne. Podnebne koristi izravnalnih dejavnosti so namreč zelo negotove, medtem ko je škoda, ki jo povzročijo izpusti CO2 iz letalskega prometa, nesporno dejstvo.



- Letalski prevozniki zavajajo potrošnike, ko jim zaračunavajo več, da bi prispevali k razvoju "trajnostnih letalskih goriv“ (SAF). Takšna goriva (še) niso pripravljena za vsakdanjo uporabo, hkrati pa pred kratkim sprejeta zakonodaja EU določa zelo nizke cilje glede njihovega deleža v mešanici goriv za letala. Bolj množično bodo na voljo šele po letu 2023 in predstavljala bodo le manjši delež v letalskih posodah za gorivo.



- Namigovanje, da je lahko letalski prevoz "trajnosten", "odgovoren" in "zelen", je zavajajoče. Nobena od strategij, ki jih izvaja letalski sektor, trenutno ne more preprečiti izpustov toplogrednih plinov. Pomembno je, da opustimo te trditve, saj se bo zračni promet povečal, izpusti pa bodo tudi v prihodnosti le še naraščali.

Ursula Pachl, namestnica generalnega direktorja BEUC, je stanje komentirala takole: "Čeprav je popolnoma jasno, da potovanje z letalom povzroča znaten in vedno večji delež izpustov toplogrednih plinov, letalski prevozniki brez omejitev privabljajo potrošnike z do podnebja prijaznimi sporočili, kot sta 'CO2-kompenzirano' ali 'CO2-nevtralno'. Pristojne ustanove pozivamo, da se zadeve resno lotijo in odpravijo to prakso zelenega zavajanja, ki resno zavaja potrošnike."

Za zmanjšanje izpustov bi več naredili s preusmeritvijo povpraševanja potrošnikov na bolj trajnostne načine prevoza, na primer kakovostne železniške povezave na dolge razdalje.

Tudi Slovenci smo prek tujih letalskih družb tarča zavajanja

V Sloveniji sicer nimamo letalske družbe, a Slovenci seveda letimo z letali tujih letalskih družb in smo prav tako tarča zelenega zavajanja. "Okoljsko ozaveščeni potrošniki zagotovo ne spregledajo zelenih trditev in mogoče 'kompenzacije' netrajnostnega načina prevoza. Žal pa s plačilom dodatnega stroška v resnici ne pripomorejo k zmanjšanju izpustov," je razložil Boštjan Okorn iz Zveze potrošnikov Slovenije.

V Sloveniji imamo nasploh težavo zaradi pomanjkanja trajnostnih alternativ pri potovanjih na srednje razdalje. "Zato si prizadevamo, da bi tudi iz Evropske unije začeli prihajati pravi signali in smernice, s katerimi bi to pomanjkljivost čim prej odpravili," je dodal Okorn.