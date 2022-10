Jankovičev kandidat Koritnik dobil nadomestilo plače, ker še ni našel službe

Med nekdanjimi ministri si dela še vedno ni našel Boštjan Koritnik, nekdanji minister za javno upravo, ki trenutno kandidira na listi Zorana Jankoviča in je eden od petih nekdanjih ministrov, ki so septembra še prejeli nadomestilo. Nekdanji minister za digitalno preobrazbo Mark Boris Andrijanič je, kot kaže, našel službo, saj je septembra prejel le nekajdnevno nadomestilo. Najvišjo plačo je v kabinetu predsednika vlade prejel Anton Grizold, in sicer 5.274,72 evra bruto, med aktualnimi ministri pa kmetijska ministrica Irena Šinko, prejela je 5.812,99 evra bruto. Če referendum, ki so ga vložili v SDS in bo izveden 27. novembra, ne bo uspešen, bomo imeli še pet novih ministrstev.

Na seznamu pregleda plač funkcionarjev so navedeni zneski plač desetih državnih sekretarjev v kabinetu predsednika vlade. Najvišjo plačo, 5.274,72 evra bruto, je med sekretarji prejel Anton Grizold, državni sekretar za obrambne zadeve, sledijo mu Vojko Volk, državni sekretar za mednarodne odnose, s 5.197,02 evra bruto, Maksimilijana Polak, državna sekretarka za vzpostavitev dialoga s civilno družbo in koordinacijo državljanskih pobud, s 5.152,42 evra bruto in Petra Škofic, vodja kabineta predsednika vlade, s 5.137,11 evra bruto.

Delo si je našel nekdanji minister za digitalno preobrazbo

Septembra je nadomestilo plače poleg nekaterih državnih sekretarjev dobilo tudi pet ministrov prejšnje vlade. Največje nadomestilo, 4.677,90 evra bruto, je prejel nekdanji finančni minister Andrej Šircelj, najmanjše pa nekdanji minister za digitalno preobrazbo Mark Boris Andrijanič. Prejel je 568,55 evra bruto nadomestila, torej le za nekaj dni.

Med nekdanjimi ministri, ki so septembra še vedno prejeli nadomestilo za plačo, je tudi nekdanji minister za javno upravo Boštjan Koritnik, ki bo na prihajajočih lokalnih volitvah kandidiral na listi Zorana Jankovića.

Nadomestilo lahko prejemajo le pol leta, dlje le izjemoma



Po prenehanju mandata imajo nekdanji poslanci, ministri in nekateri drugi funkcionarji pravico do nadomestila v višini 80 odstotkov zadnje plače, in sicer največ pol leta. To velja za tiste, ki po prenehanju mandata iz objektivnih razlogov ne morejo nadaljevati prejšnjega dela ali dobiti druge ustrezne zaposlitve. Izjemoma lahko nadomestilo plače prejemajo dlje kot pol leta. Pravica se jim lahko podaljša še za največ šest mesecev, če v tem času izpolnijo pogoje za upokojitev.

Septembrska plača le 17 ministrom in ne 20

Septembrska plača premierja Roberta Goloba znaša 5.991,84 evra bruto oziroma 3.743,50 evra neto.

Od aktualnih ministrov je največjo plačo prejela ministrica za kmetijstvo Irena Šinko. Njena septembrska plača znaša 5.812,99 evra. Najmanjšo plačo, 5.417,46 evra bruto, je prejela ministrica brez resorja za digitalno preobrazbo Emilija Stojmenova Duh. Trenutno plačo prejema 17 ministrov, od tega trije brez resorja, nova vlada pa predvideva še tri nove ministre, torej vsega skupaj dvajset.

Uvedli bi ministrstvo za solidarno prihodnost, za visoko šolstvo, znanost in inovacije ter za podnebje in energijo, ki naj bi operativna postala septembra. Kot so napovedali junija, bi ministrstvo za solidarno prihodnost vodil zdajšnji minister za delo Luka Mesec, na ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti pa bi ga nasledil njegov sedanji državni sekretar Simon Maljevac. Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport bi se razdelilo na dva resorja. Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in inovacije bi vodil sedanji šolski minister Igor Papič, ministrstvo za vzgojo in šolstvo pa sedanji državni sekretar na šolskem ministrstvu Darjo Felda. Ministrstvo za podnebje in energijo bi prevzel sedanji infrastrukturni minister Bojan Kumer, vodenje ministrstva za infrastrukturo pa njegova sedanja državna sekretarka Alenka Bratušek.

Uvedbi dodatnih ministrstev v SDS nasprotujejo, zato so vložili referendum o spremembi zakona o vladi, ki ga bo državni zbor razpisal prav danes. O njem bomo volivci odločali 27. novembra.