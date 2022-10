Poslanci morajo bliskovito zvišati plače v javnem sektorju

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

O več kot četrt milijarde evrov težkem povišanju plač v javnem sektorju bo moral parlament odločati skrajno hitro, ker se je vlada to dogovorila s sindikati. Sprememba zakona mora obveljati do 1. novembra. Torej čez dobra dva tedna. Tako je vlada parlamentu pojasnila, zakaj morajo po postopku za primere vojne, naravnih katastrof ali preprečevanje težko popravljivih posledic za delovanje države nadvse bliskovito popraviti zakon o sistemu plač v javnem sektorju, da bi povišali plače. Uveljavitev spremembe, da bi ujeli izplačila plač novembra, je mogoča le, če se bo državni zbor sestal najpozneje prihodnji teden in novosti takoj potrdil. Uspešen pa je lahko le, če pozneje ne bo večjih zapletov z vetom državnega sveta ali referendumskimi pobudami.