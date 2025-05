Nemška SPD razkrila ministrska imena, Pistorius ostaja obrambni minister

Pri SPD, ki bo imela sedem ministrstev, so danes imenovali svojo ekipo ministrskih kandidatov, ki bo del prihodnje vlade pod vodstvom krščanskega demokrata Friedricha Merza. Med njimi je nekaj novih obrazov, iz dozdajšnje vlade ostaja le en minister - 65-letni Boris Pistorius bo ohranil položaj obrambnega ministra, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

Ob 47-letnem Klingbeilu, ki bo hkrati podkancler in finančni minister, so socialdemokrati za ministrico za delo in socialne zadeve predlagali nekdanjo predsednico bundestaga Bärbel Bas. Podpredsednica poslanske skupine SPD Verena Hubertz bo prevzela vodenje ministrstva za stanovanjsko gradnjo, urbani razvoj in gradbeništvo.

Stefanie Hubig bo nova ministrica za pravosodje, Carsten Schneider pa stopa na čelo ministrstva za okolje. Ministrica za razvoj naj bi postala Reem Alabali-Radovan.

Še dve državni ministrici s posebnimi odgovornostmi

Poleg sedmih zveznih ministrov bodo imeli socialdemokrati še dve t. i. državni ministrici, ki sta članici vlade s posebnimi odgovornostmi, vendar brez lastnega ministrstva. Natalie Pawlik bo odgovorna za migracije, begunce in integracijo, Elisabeth Kaiser pa za vzhodno Nemčijo.

"SPD sestavlja ekipo, ki je pripravljena pogumno oblikovati našo državo," so sporočili iz vodstva stranke. "Nova vlada bolj kot kadarkoli prej potrebuje pravo timsko delo, da bi Nemčijo znova popeljala tja, kamor spada: naprej," so zapisali v izjavi. "Ekipa SPD se bo te naloge lotila skupaj," so dodali po poročanju dpa.

Podpis koalicijske pogodbe še danes

SPD je tako še kot zadnja od treh strank prihodnje vladne koalicije v Berlinu določila ministrsko ekipo, potem ko sta to prejšnji teden že storili CDU in Krščansko-socialna unija (CSU). CDU, CSU in SPD so se v začetku aprila dogovorile o koalicijski pogodbi, ki naj bi jo danes opoldne podpisali vodje treh strank. S tem bodo utrli pot oblikovanju nove vlade po predčasnih parlamentarnih volitvah konec februarja.