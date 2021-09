Poklukar: Če bo potrebno, bo vlada zopet razglasila epidemijo

Predsednik republike Borut Pahor, minister za zdravje Janez Poklukar in del članov svetovalne skupine za obvladovanje epidemije covida-19 so danes v predsedniški palači razpravljali o epidemiji. Po posvetu so pozvali k cepljenju, še posebej vse starejše od 50 let. Poklukar je napovedal, da bo, če bo to potrebno, vlada zopet razglasila epidemijo.

V bolnišnicah se zdravijo ljudje vseh starosti

Poklukar je opozoril, da se v bolnišnicah zdravijo ljudje vseh starosti, tudi mladi. Po njegovih besedah je povprečna starost bolnikov od 61 do 62 let, na intenzivnih oddelkih pa 59 let. Zato je vse starejše od 50 let pozval k cepljenju.

V zadnjih dneh je sicer opažen porast ljudi, ki se odločajo za cepljenje, je povedal minister. Po njegovih besedah se je v tem tednu doslej cepilo okoli 24.000 ljudi. "Epidemija ni problem zdravstva, je naš skupen problem, zato nas mora povezovati," je državljanom sporočil Poklukar.

Pahor pozval k razmisleku cepljenju

Pahor je vse državljane, ki tega še niso storili, pozval k razmisleku o cepljenju. Tudi on je še posebej nagovoril vse starejše od 50 let, saj veljajo za posebej ogroženo skupino. "S tem ne zavarujete le sebe, pač pa tudi svoje otroke," je poudaril predsednik.

Pozval je k strpnosti, saj da bomo le skupaj lahko premagali stisko, v kateri smo se znašli. "Razumem, da imamo ljudje različna stališča, a znanost pravi, da je cepivo varno in znanosti moramo zaupati," je dejal Pahor. Opozoril je, da časa ni več veliko, saj je zdravstveno osebje že sedaj podvrženo velikim obremenitvam.

Beović: Namen je ohranjati delujočo družbo

Infektologinja in članica strokovne skupine Bojana Beović je poudarila, da je namen cepljenja ohranjati delujočo družbo. Velik del delujoče družbe pa po njenih besedah predstavljajo tudi šole. "Treba je prevzeti odgovornost in s cepljenjem zagotoviti, da bodo šole odprte," je pozvala. Otrokom pa je priporočila samotestiranje.

Kot je pojasnila Beovićeva, je pogovor tekel tudi o različnih skupinah, ki se ne želijo cepiti. Po njenih besedah je precepljenost slabša med manj izobraženimi in deprivilegiranimi. "Ljudem bi se morali približati in razlagati, zakaj je cepljenje primerno," je povedala Beovićeva.

Dejstvo, da je v Sloveniji cepljena približno polovica prebivalstva, se Beovićevi glede na siceršnjo nizko sprejemljivost cepljenja zdi uspeh. "Tisti, ki spremljamo cepljenje že daljši čas, smo pričakovali, da bo cepljenje proti covidu-19 slabše sprejeto," je pojasnila.

Srečanje Pahorja, Poklukarja in Logarjeve. Foto: STA/Nik jevšnik

Razglasitev epidemije skrajni ukrep

Poklukar je pojasnil, da je razglasitev epidemije skrajni ukrep. "Če bo treba, jo bomo seveda razglasili," je napovedal. Kdaj bi bilo to potrebno, Poklukar ni želel ugibati.

Porast zanimanja za cepljenje na Gorenjskem

Po zmanjšanemu interesu za cepljenje proti covidu-19 v avgustu na Gorenjskem ta mesec opažajo ponoven porast števila ljudi, ki se odločajo za cepljenje. V največjem gorenjskem cepilnem centru v kranjski vojašnici se je ta teden začelo tudi množično cepljenje s tretjim odmerkom.

Kot so sporočili iz Zdravstvenega doma Kranj, se je to sredo v Kranju cepilo 624 oseb, od tega 120 starejših od 80 let, v četrtek pa se je cepilo celo 1025 oseb, od tega 207 starejših od 80 let in 91 otrok v starosti od 12 do 15 let. V četrtek dosežena številka dosega številke iz najboljših cepilnih dni v juniju in juliju, tudi sredina številka pa je bila bistveno višja od prejšnjih.

V Tržiču se je na torkovem odprtem terminu cepilo 142 oseb z večinoma prvimi odmerki. Številko so v Zdravstvenem domu Tržič ocenili za zelo solidno, saj je za dvakrat ali celo trikrat višja kot v slabo obiskanih odprtih terminih v avgustu. V septembru sledita še dva odprta termina.

V Škofji Loki se je na torkovem odprtem terminu cepila 201 oseba, pri čemer je bila večina cepljenih s prvim odmerkom. Število sicer ni najvišje, saj so poleti na cepilni dan cepili okoli 400 ljudi, rekordi pa so presegli celo številko 700. Vendar pa so številke boljše kot v avgustu. Septembra sledita še dve takšni odprti cepljenji v Škofji Loki in eno v Gorenji vasi.

V Kranju so ta teden začeli tudi z množičnim cepljenjem zdravstvenega osebja in prebivalstva s tretjim odmerkom. Po prednostnem vrstnem redu so bili kot prvi povabljeni starostniki nad 80 let, pri katerih je od drugega odmerka preteklo več kot šest mesecev, kar pomeni, da so so bili cepljeni v januarju in februarju.

V sredo in četrtek jih je po tretji odmerek prišlo 327. Danes so se s tretjim odmerkom cepili tudi zaposleni v kranjskem zdravstvenem domu. Naslednji teden pridejo na vrsto domovi za starejše v Cerkljah, Kranju, Naklem in Preddvoru. Na tretji odmerek pa bodo glede na razpoložljivost cepiv začeli vabiti tudi vse starejše nad 70 let in posebej ranljive kronične bolnike ne glede na starost.

Sicer pa bo kranjska mobilna enota prihodnji teden na terenu cepila tudi nune in duhovnike v samostanih v Repnjah in na Brezjah ter v Salezijanskem domu na Trsteniku in zaposlene v podjetjih Goodyear Slovenija, Trelleborg ter Contytech.