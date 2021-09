Anis Ličina odhaja v pripor

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Ljubljansko okrožno sodišče je v primeru proti Anisu Ličini, ki mu sodijo zaradi trgovanja z drogo, odredilo pripor, poroča Večer. Ličina je sicer stari znanec policije, ob trgovini z drogo ga povezujejo s tihotapljenjem prebežnikov, policisti pa so ga ovadili tudi zaradi organiziranja nasilnega protestnega shoda 5. novembra lani v Ljubljani.

Ličina se je sicer do zdaj branil s prostosti, senat sodišča pa je svojo odločitev o priporu utemeljil s tem, da je Ličina nekajkrat že izpustil obravnave in da je s tem pokazal nespoštovanje sodišča. Za svoje izostanke je sicer vedno dostavil dokaze. Na torkovi glavni obravnavi pa je na opozorilo sodnika Srečka Škrebca o izostankih dejal, da se sojenj ne namerava udeleževati.

Premor, nato odločitev o priporu

Po odrejenem daljšem premoru med glavnim sojenjem se Ličina ni več vrnil na obravnavo, zato se je sodnik Škrebec posvetoval s tožilko Tamaro Gregorčič, ki je predlagala, naj sodišče odredi prisilni privod, če bi bil neuspešen, pa pripor. Po posvetovanju sodnega senata je nato sodnik Škrebec odredil pripor zaradi neupoštevanja sodišča in da bi zagotovil njegovo navzočnost na sodišču.

Obtožnica sicer bremeni 33 obtoženih, od tega je 19 že obsojenih, saj so s tožilstvom podpisali sporazum oziroma so krivdo priznali na predobravnem naroku. Štirinajst obtoženih, med njimi tudi domnevni vodja združbe Aleš Zupančič, krivde ni priznalo in jim sodijo po rednem postopku. Ličini tožilstvo pripisuje vlogo Zupančičevega kurirja, navajata časnika.