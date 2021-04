Neuradno: v Avstriji aretirali Anisa Ličino

Video: RTV Slovenija

Za več informacij smo se z vprašanji obrnili na policijo. Odgovore bomo objavili takoj, ko jih prejmemo.

Policija: Ličina je nasilnim protestnikom dajal navodila

Policisti so v povezavi z nasilnimi protesti v Ljubljani v začetku lanskega novembra kazensko ovadili 39-letnega Anisa Ličino. Ta je po njihovih navedbah od 16. oktobra do vključno 5. novembra lani, ko so v prestolnici potekali neprijavljeni protesti, ki so se sprevrgli v izgrede, na družbenih omrežjih pozival ljudi k nasilnemu protestu. Na shodu je nato Ličina po navedbah policistov kot vodja skupine nasilnim protestnikom dajal navodila, kako naj ravnajo proti policistom.

Novinarjem svetoval, naj nosijo označbo RTV, da se izognejo nasilju

Ličina, ki naj bi že v preteklosti bil vpleten v posle z drogo in tihotapljenjem migrantov, je lani v jeseni nastopil v oddaji Tednik na RTV Slovenija, kjer je nasilne proteste opravičeval z besedami, da je odnos vlade do prebivalcev napačen in da je bilo samo vprašanje časa, kdaj bodo izbruhnili.

Na vprašanje novinarja Tednika, zakaj so protestniki pretepali tudi novinarske ekipe, pa je Ličina odgovoril: "Jaz predlagam, če bi bil novinar, maš pač neki brezrokavnik, karkoli, označeno RTV in se hitro izogneš." Vse to je na družabnih omrežjih sprožilo val kritik na račun RTV Slovenija.

"Pavšalna izjava, da bi morali novinarji nositi napise RTV, pa jih protestniki ne bi napadli, je žalitev za vse novinarje in novinarski poklic," so se na izjavo Ličine odzvali na RTV Slovenija.