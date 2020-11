Minister Hojs: Večje neumnosti pa še nisem slišal

Notranji minister Aleš Hojs je v intervjuju za Delo pojasnil, da je bilo ukrepanje policije na nasilnih protestih v Ljubljani prejšnji četrtek povsem upravičeno. Na vprašanje, od kod mu ocene, da za izgredi v prestolnici stoji organizirani kriminal, je minister odgovoril, da to govori na podlagi tistih, ki so vabili na omenjene proteste. "Med njimi je bil tudi Anis Ličina, ki je dal intervju za RTV Slovenija – to se mi zdi škandalozno – glede na javne objave; ve se, v kakšnih postopkih je gospod," je dejal Hojs. Ob tem je notranji minister zavrnil ocene, da je v ozadju omenjenih protestov največja vladna stranka SDS.

"Večje neumnosti pa še nisem slišal!" je ugibanja o morebitni povezavi med omenjenimi protesti in SDS komentiral notranji minister Aleš Hojs. Kot je pojasnil, so bili protesti, ki so leta 2012 najprej izbruhnili v Mariboru, potem pa so se razširili v Ljubljano, prav tako nasilni, ob tem pa dodal, da so bili policisti takrat še bolj poškodovani kot prejšnji četrtek. Druga vlada Janeza Janše je nato padla. "Torej, to bi zdaj pomenilo, da smo si sami organizirali proteste za to, da bomo lahko padli," je v intervjuju za Delo povedal Hojs.

Hojs: Intervju Ličine za RTV Slovenija je bil škandalozen

Na vprašanje, od kod mu ocene, da za nasilnimi protesti v Ljubljani stojijo člani kriminalnih združb, je Hojs odgovoril, da to sklepa na podlagi tistih posameznikov, ki so ljudi vabili na proteste. Med njimi je bil tudi Anis Ličina, ki je bil med drugim vpleten v kriminalno združbo, ki se je ukvarjala s preprodajo prepovedanih drog. Hojs je dejal, da so Ličino na policiji začeli bolj intenzivno spremljati po tem, ko je na televiziji javno pozval ljudi, naj 5. novembra pridejo v Ljubljano na "prave" proteste.

Notranji minister Aleš Hojs je prepričan, da je policija na nasilnih protestih v Ljubljani prejšnji postopek ravnala povsem primerno in upravičeno. Foto: Bojan Puhek

"Potem ga je začela policija intenzivno spremljati in direktor policije mi je povedal, da so poskušali z njim vzpostaviti tudi stik. Ličina jim je povedal, da ni v Sloveniji, ampak v Grčiji, kako je prišel tja, ni jasno, verjetno iz Beograda. Ko pa je prišel nazaj, so policisti z njim opravili razgovor," je pojasnil Hojs. Glede na to, da je javnost vedela, v kakšnih postopkih je Ličina, je notranji minister intervju Ličine za RTV Slovenija označil za škandaloznega.

Notranji minister: Noben medij ni obsodil vedenja protestnikov do policistov

Notranji minister je med drugim poudaril, da v primerjavi s protestom, ki je bil 5. novembra v Ljubljani, prejšnji kolesarski protesti niso bili nasilni, je pa dejal, da se mu zdi vedenje protestnikov do policistov nezaslišano in ponižujoče, česar po ministrovih besedah ni obsodil noben medij. "Videli smo, kako je eden izmed njih od zadaj brutalno z nogo brcnil policista. Seveda je bilo ukrepanje policije, čeprav nekateri menijo, da je bilo intenzivno, povsem upravičeno," je poudaril Hojs.

Hojs je poudaril, da kolesarski protesti v primerjavi s protesti 5. novembra niso bili nasilni. Foto: Bojan Puhek

Kot je pojasnil, si na ministrstvu prizadevajo tudi za to, da bi pozivanje k protestom in njihova organizacija v času epidemije postala kaznivo dejanje. Hojs je to pojasnil na primeru prijetja Ličine, ko naj bi tožilka policistom rekla, naj ne sanjajo o privedbi organizatorja protesta. "Dovolj je, da tožilka pove, da ga ne bo procesirala. Ko so me s tem seznanili, sem menil, da bi bilo prav, da bolj jasno zapišemo v kazenskem zakoniku, da je tudi to kaznivo dejanje," je pojasnil Hojs.

"Bilo bi bolje, če bi za dva meseca zakopali bojne sekire"

Hojs je v pogovoru za Delo med drugim povedal, da so policisti pod hudim pritiskom tudi zaradi več tragičnih dogodkov v zadnjem tednu. Minister je dejal, da ne ve, ali so tragedije, kot je bil trojni umor na kmetiji na Jančah, posledica ukrepov za zajezitev virusa. "Prepričan pa sem, da bi bilo bolje, če bi se tako opozicija kot koalicija odločili zakopati bojne sekire za dva meseca, tja do konca epidemije. Zdaj pa nažigamo drug čez drugega, kar pri ljudeh morda res vzbuja nelagodje," je dejal minister.

Hojs medtem še vedno verjame, da lahko v državnem zboru dobi potrebno politično voljo za aktivacijo 37.a člena o obrambi, s čimer bi policistom na pomoč pri varovanju slovensko-hrvaške meje priskočila vojska. Kot je pojasnil, je na južni meji trenutno okoli 1.500 od skupaj okoli osem tisoč policistov. "Verjamem, da je mogoče v parlamentu dobiti dve tretjini navzočih poslanskih glasov za podporo aktivaciji omenjenega člena. Menim, da je treba pozvati poslance, naj dopustijo njegovo uporabo, saj je naša vojska že tako ali tako na meji. S tem bomo razbremenili policiste, ki bodo imeli precej dela v notranjosti," je med drugim povedal Hojs.