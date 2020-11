Neuradno: v četrtek več kot 1.500 novih okužb s koronavirusom

Dan prej, v sredo, so sicer ob 6.767 testih potrdili 1.925 okužb z novim koronavirusom, pozitivnih je bilo 28,45 odstotka testov. Umrlo je 41 bolnikov s covidom-19, kar je največ doslej. Po besedah vladnega govorca za covid-19 Jelka Kacina je 31 ljudi umrlo v bolnišnicah, 10 pa v domovih za starejše.

V bolnišnicah se je na včerajšnji dan zdravilo največ covidnih bolnikov do zdaj, 1210 (18 več kot dan prej), med njimi 200 na intenzivni negi (dva manj).

Po podatkih Sledilnika za covid-19 je bilo po včerajšnjih podatkih v državi 20.151 aktivnih primerov okužbe, kar je 2,7 odstotka manj kot dan prej. 14-dnevna pojavnost okužb na 100.000 prebivalcev je znašala 961.

V Sloveniji so doslej skupaj potrdili 52.271 primerov okužbe s koronavirusom, skupaj pa je doslej umrlo 686 covidnih bolnikov.

Z novimi ukrepi nad zajezitev širjenja virusa

V skladu s spremembami odloka, ki jih je vlada v četrtek sprejela z namenom preprečevanja širjenja virusa, so od danes prepovedana vsa zbiranja, razen če so zbrani člani družine oziroma člani skupnega gospodinjstva. Doslej je bilo namreč dovoljeno zbiranje do šest oseb. Začasno se prepovedujejo tudi slavja in praznovanja.