Od danes prepovedana vsakršna zbiranja, izjema družine in člani gospodinjstva

V skladu s spremembami odloka, ki jih je vlada v četrtek sprejela z namenom preprečevanja širjenja novega koronavirusa, so od danes prepovedana vsa zbiranja, razen če so zbrani člani družine oz. člani skupnega gospodinjstva. Doslej je bilo namreč dovoljeno zbiranje do šest oseb. Začasno se prepovedujejo tudi slavja in praznovanja.

Poleg prireditev, shodov, porok in verskih obredov se s spremembami odloka o začasni delni omejitvi gibanja ljudi in omejitvi oziroma prepovedi zbiranja ljudi začasno prepovedujejo tudi slavja in praznovanja. O izjemah glede prepovedi sklenitev zakonskih zvez in partnerskih zvez pa odloča minister, pristojen za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, včerajšnje odločitve vlade povzema STA.

S spremembo je določena tudi izjema, da se odlok ne uporablja za dejavnosti, ki se izvajajo za zagotavljanje izvajanja nalog države, samoupravnih lokalnih skupnosti in javnih služb ter za organe političnih strank.

Ustavlja se javni potniški promet in zapira večina trgovin

Še naprej velja omejitev gibanja med občinami, ki vsebuje vse doslej veljavne izjeme. S ponedeljkom se zaustavlja javni potniški promet in znova zapirajo nenujne trgovine. Prav tako od ponedeljka lastništvo nepremičnine ali plovila ne bo več med izjemami za prehajanje meje brez karantene. Šolanje bo v prihodnjih 14 dneh še vedno potekalo na daljavo, v vrtcih bo le najnujnejše varstvo.

Premier Janez Janša je v četrtek zvečer na Twitterju navedel, da so razmere težke in lahko zmoremo zgolj z razumom in solidarnostjo. "Nekaj tednov izpada šole lahko v skrajnem primeru nadomestimo z nekaj tedni podaljšanja v poletje. Tedna izpada zdravstva in posledic ni mogoče nikoli popraviti. Niti posledic izpada v kritični industriji," je dodal Janša.