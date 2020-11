Vlada vsaj za podaljšanje, če ne še za strožje ukrepe

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Vlada bo na današnji seji odločala o trajanju ukrepov za zajezitev novega koronavirusa. Vladni govorec za covid-19 Jelko Kacin je v sredo napovedal, da bo večino od dozdajšnjih ukrepov zagotovo podaljšala, morebitne spremembe pa so odvisne od skupne presoje. Premier Janez Janša je napovedal, da bodo potrebni dodatni napori, da obvladamo virus.

Vlada se bo danes najprej seznanila z epidemiološko sliko in predlogom zaostrovanja ukrepov ter stališčem svetovalne skupine, na tej podlagi pa iskala rešitve. "Zagotovo bo večina ukrepov podaljšanih. Ali bo dodan še kakšen ukrep ali bo kakšna sprememba, pa v tem trenutku še ne vemo," je v sredo dejal vladni govorec za covid-19 Jelko Kacin.

Gantar predlagal vladi še strožje ukrepe

Minister za zdravje Tomaž Gantar je namreč po poročanju STA v zadnjih dneh predlagal še strožje ukrepe za zajezitev širjenja epidemije covid-19. Gantar meni, da bi glede na epidemiološko sliko morali za 14 dni omejiti nenujne dejavnosti, tudi javni promet. V tem času po njegovem mnenju še ne bi smeli sproščati ukrepov, saj še nismo dosegli dovolj stabilnega stanja. Medtem je minister za gospodarstvo Zdravko Počivalšek spomnil, da je ta kriza zdravstvena in gospodarska, zato so pri ukrepih nujni kompromisi.

Gospodarski minister Zdravko Počivalšek je proti popolnemu zaprtju države oziroma strožjim ukrepom, ki bi dodatno prizadeli gospodarstvo. Foto: STA

O morebitnem zaostrovanju ukrepov je v sredo potekalo več sestankov, na katerih je sodelovala tudi strokovna svetovalna skupina pri ministrstvu za zdravje. Prav tako so se na to temo v sredo pogovarjali predsedniki koalicijskih strank, a podrobnih informacij o dogovoru niso podali. Premier Janez Janša je na Twitterju napovedal, da bodo potrebni dodatni napori za obvladovanje virusa, zavarovanje zdravja in življenja ranljivih ter za razbremenitev zdravstvenega sistema.

Vlada bo še ta teden po napovedi Janše formalno potrjevala tudi nacionalni načrt za cepljenje proti koronavirusu. Priprava načrta po njegovih navedbah poteka v skladu s smernicami Evropske komisije, ki izvaja tudi skupno naročilo za cepivo, še poroča STA.