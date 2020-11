Razpad sistema: na WC-ju našli truplo moškega, ki je čakal na testiranje #video

Italijansko javnost pretresa posnetek bolnika, ki je med čakanjem na rezultate testiranja na koronavirus umrl na stranišču urgentnega oddelka v eni izmed neapeljskih bolnišnic. Moški, ki je posnel truplo, je povedal, da je snemal zato, da opozori na neznosne razmere v tamkajšnji zdravstveni ustanovi. Pristojni so že napovedali preiskavo smrti. Italijanski zunanji minister Luigi Di Maio, ki prihaja iz neapeljske regije, je v luči dogodka povedal, da so razmere neznosne in da mora italijanska vlada takoj ukrepati.

"Ta moški je umrl. Smo v bolnišnici Cardarelli na urgentnem oddelku. Ta ženska leži v lastnem urinu in iztrebkih, ne vem, ali je živa ali mrtva," je tako ob snemanju videa dejal Rosario Lamonica, ki je bil po poročanju tujih medijev, tudi sam sprejet v neapljsko bolnišnico zaradi okužbe na novi koronavirus. Neidentificiran moški, ki je obležal na stranišču urgentnega oddelka, naj bi umrl med čakanjem na rezultate svojega testa na covid-19.

Lamonica je za italijanske medije povedal, da je pretresljive prizore posnel ravno zaradi tega, ker je želel prikazati resnost razmer v bolnišnici in na njih opozoriti. "Ko sem vprašal za pomoč, me nihče ni poslušal. Bilo mi je celo rečeno, naj se brigam zase," je dejal 30-letnik, ki je bil v hospitaliziran dva dni po potrjeni okužbi. "Umrli moški je z mano ležal v isti sobi," je še dejal.

Vlada mora nemudoma ukrepati

Nekaj manj kot pol minutni posnetek, je danes dodobra šokiral italijansko javnost, saj razkriva kaotične razmere pri oskrbi pacientov in na žalosten način osvetljuje velik razkorak v zdravstvenih sistemih med bogatejšim severnim delom Italije in revnejšim jugom.

Italijanski zunanji minister Luigi Di Maio je opozoril na resnost razmer na jugu države. Foto: Reuters

Italijanski zunanji minister Luigi Di Maio, ki sicer tudi sam prihaja iz neapeljske regije, je na svojem Facebooku opozoril, da so razmere v Neaplju in na območju Campanije izven nadzora in da bi morala centralna italijanska vlada nemudoma ukrepati.

"Posnetek pacienta najdenega na straniščnih tleh bolnišnice Cardarelli je šokanten. Pravica do življenja in zdravja sta prioriteti, ki ju je treba spoštovati pred vsemi. Če lokalne oblasti za to ne poskrbijo, bi morala to storiti država. Do zdaj sem iz spoštovanja do vseh institucij molčal, vendar je čas za intervencijo. Zlasti na jugu, kjer sistem razpada," je med drugim še zapisal.

Zdravstveni sistem na robu propada

Sicer je bil ob prvem valu epidemije v Italiji najbolj prizadet severni del države, medtem ko v južnem delu niso zabeležili večjih žarišč. Drugi val koronavirusne bolezni pa je zdaj prisoten tudi na jugu. Lokalni zdravniki pravijo, da je zdravstveni sitem na robu zmožnosti, še poročajo tuji mediji.

V Italiji je covid-19 zahteval več kot 43 tisoč življenj. Foto: Reuters

V zadnjem dnevu so v Italiji izvedli rekordnih več kot 234.600 testiranj in potrdili 37.978 novih okužb, kar je približno dva tisoč manj od rekorda, o katerem so poročali v soboto. Umrlo je še 636 covidnih bolnikov.

Delež pozitivnih testov je v zadnjem dnevu znašal 16,2 odstotka, medtem ko so v sredo poročali o 14,6 odstotka pozitivnih testih v zadnjih 24 urah. Skupaj se je v slovenski zahodni sosedi doslej z novim koronavirusom okužilo 1.066.401 ljudi. Aktivno je okuženih 635.054 ljudi. Skupaj je ta bolezen v Italiji zahtevala 43.589 življenj.