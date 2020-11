"Pravimo, da živimo v nenavadnih časih, ki pa znajo pokazati tudi svoj tenkočuten obraz. Profesorji smo ganjeni in ponosni na svoje dijake. Hvala iz srca," se je profesorski zbor, očitno ganjen nad potezo, zahvalil svojim dijakom.

Poleg sporočil s spodbudnimi besedami so dijaki svojim profesorjem posredovali tudi elektronsko pismo, v katerem so povzeli svojo hvaležnost.

Besedilo objavljamo v celoti:

Spoštovani profesorji, profesorice in ostali zaposleni!

Hvala vam! Hvala Vam za ves trud, energijo in dodaten čas, ki ste ga vložili v poučevanje na daljavo, inovativne rešitve zapletov in soočanje z ovirami. Hvala Vam za potrpljenje, vztrajnost in strpnost pri izzivih, nerazumevanjih in potrebi po novih razlagah.

Hvaležni smo, da vztrajate in nam omogočate rast in razvoj kljub oviram, ki so nastale s COVID19. Verjamemo, da je tudi Vam težko in se zavedamo truda, ki ga v delo vlagate. Hvala Vam!

Zavedamo se, da čas, ki ste ga vložili, ne bo kar prikorakal nazaj, a upamo, da lahko svojo hvaležnost vsaj malce pokažemo. Z besedami. Nasmehi.

Vse, ki poučujete iz Gimnazije Kranj, vabimo, da danes, v upanju, da je naše presenečenje preživelo noč, vstopate skozi službeni vhod (ob cesti), upamo, da bodo besede prebrodile tudi razdaljo in dosegle vse, ki ste svoje delo pripeljali domov.

Hvala Vam, ker ste.

https://www.youtube.com/watch?v=NkDNp4ATCso

dijaki Gimnazije Kranj