Po potrditvi šestega protikoronskega zakona v državnem zboru bo lahko okužene v karanteno poleg NIJZ in policije napotil izbrani zdravnik. Z ministrstev za zdravje in javno upravo so danes sporočili, da lahko potrdila o karanteni posamezniki prejmejo tudi po izpolnitvi obrazca na spletni strani Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ) ali na portalu eUprava.